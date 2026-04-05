¿Quién es Dalia López, la empresaria detenida en Paraguay por falsificar documentos?

La detención de Dalia López volvió a colocar en la conversación pública uno de los casos más mediáticos que involucró al exfutbolista brasileño Ronaldinho y a su hermano en Paraguay. La empresaria fue capturada el jueves 2 de abril en una vivienda ubicada en Asunción, luego de permanecer seis años prófuga de la justicia.

De acuerdo con la información difundida, López fue localizada junto a otras tres personas, entre ellas su presunta pareja. La empresaria enfrenta cargos por asociación criminal, así como por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, dentro de una investigación que se originó en 2020.

▶️| CASO DALIA LÓPEZ



🔹 Así salía de su hogar la empresaria Dalia López #kontenidospy🇵🇾 pic.twitter.com/7ycqgFTOwv — KontenidosPY (@KontenidosPY) April 2, 2026

¿Quién es Dalia López?

Dalia López es una empresaria paraguaya nacida presuntamente el 14 de abril de 1970, por lo que actualmente tiene 55 años. Su nombre cobró notoriedad en Paraguay por sus actividades en el ámbito empresarial y por su presencia en proyectos de carácter social.

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También fue identificada como fundadora de la extinta Fundación Fraternidad Angelical, una organización mediante la cual participó en actividades benéficas. Su perfil público, sin embargo, cambió radicalmente tras quedar vinculada con el escándalo de los pasaportes paraguayos falsos utilizados por Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira para ingresar al país.

La visita del exjugador había sido organizada para asistir a una serie de eventos con fines benéficos, pero el caso derivó en una investigación más amplia que alcanzó a funcionarios del área de Migraciones, del Departamento de Identificaciones y del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

A raíz del caso, siete personas fueron condenadas a penas de prisión por su participación en la red de documentación falsa. Tras el escándalo, Dalia López desapareció del foco público y durante años circularon versiones sobre su posible paradero y estado de salud.

🚨 URGENTE ‼️ | PARAGUAY 🇵🇾: Cayó Dalia López tras seis años prófuga.



La empresaria Dalia López fue detenida este Jueves Santo en el marco de un operativo de inteligencia, según confirmaron fuentes preliminares.



López permanecía prófuga desde marzo de 2020, cuando estalló el… pic.twitter.com/p7DBG6FoRC — XAlertNow (@xalertnow) April 2, 2026

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LMCT