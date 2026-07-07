Historia de Daniel Villegas, encerrado 20 años por la muerte de dos adolescentes en El Paso, Texas

Este 7 de julio se dio a conocer que la ciudad de El Paso, Texas, indemnizará con 8 millones de dólares a Daniel Villegas luego de haberlo mantenido preso injustamente por más de 20 años.

Daniel Villegas interpuso una demanda civil federal y pidió 20 millones de dólares como indemnización por haber sido acusado injustamente y condenado a cadena perpetua por la muerte de dos adolescentes.

Luego de haber sentenciado en 1995, Villegas intentó obtener su libertad por varios años, y luego de que se hicieran las diligencias necesarias, en 2018 logró ser absuelto de los cargos.

Daniel Villegas ı Foto: A Fatal Confession: Keith Morrison Investigates

¿Cuál es la historia de Daniel Villegas?

De acuerdo con la versión que se conoce, en 1993 desde un vehículo en movimiento se efectuó un tiroteo que terminó con la vida de Armando “Mando” Lazo y Robert “Bobby” England en el norteste de El Paso, Texas.

La primer persona en ser arrestada por el delito fue David Rangel, quien señaló a Daniel Villegas como el autor material.

El entonces menor de edad confesó ser el homicida, pero algunas horas después se retractó de su confesión, pues aseguró que un detective lo presionó para que se declarara culpable de ambos asesinatos.

Para 1994 Villegas fue señalado por asesinato capital, y tras algunos juicios, el 24 de agosto de 1995 fue declarado culpable, por lo que recibió una condena de cadena perpetua por el doble homicidio.

En septiembre de 1995 Daniel Villegas apeló la condena, pero esta fue desestimada en 1997 por el Octavo Tribunal de Apelaciones; y para diciembre del 2009 presentó un recurso de habeas corpus.

En 2010 el caso fue transferido al Tribunal del Distrito 409, en 2012 se recomendó realizar un nuevo juicio, y en 2013 se reconoció que Villegas tuvo una defensa ineficiente, por lo que su condena fue anulada.

Daniel Villegas ı Foto: Especial

Hasta enero del 2014 se liberó a Villegas con una fianza de 50 mil dólares, y en diciembre del 2015 presentó una demanda contra la ciudad y ocho agentes del Departamento de Policía de El Paso.

En 2018 el juez del Tribunal del Distrito 409, Sam Medrano, desestimó la cadena perpetua que había recibido Daniel Villegas en 1995, pues presentó las pruebas necesarias de su inocencia.

Pese a que fue absuelto de los cargos por el asesinado de dos adolescentes en 2018, fue hasta el 16 de diciembre del 2024 cuando un jurado emitió el veredicto de no culpabilidad para Daniel Villegas.

Villegas demandó a la ciudad de El Paso y a varios agentes de la Policía por haber violado sus derechos civiles, pues aseguró que los elementos de la autoridad lo obligaron a declararse culpable y ocultaron pruebas del delito.

Daniel Villegas was sentenced to life in prison for fatally firing at two teens in 1995. However, he later claimed that he was coerced by a police officer into confessing. This is him finally being found innocent after serving over 20 years in prison. pic.twitter.com/Q3wdNxag7P — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) April 13, 2024

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