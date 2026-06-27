Cae en Morelos ‘La Muñeca’, vinculado a célula responsable del homicidio de colaboradores de Brugada

Autoridades federales y estatales detuvieron en el estado de Morelos a Jovany “N”, alias “La Muñeca”, señalado como presunto integrante de una célula criminal relacionada con el asesinato de dos colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ocurrido en mayo de 2025.

Aunque las autoridades no han confirmado el vínculo con el doble homicidio, la ficha del Registro Nacional de Detenciones indica que “La Muñeca” fue aprehendido en las inmediaciones del Mercado Municipal Centenario 1970 del municipio de Yautepec, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras la captura, el sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos.

Detienen en Yautepec Morelos al responsable de la muerte de colaboradores de la jefa de gobierno de CdMx



En un operativo coordinado por fuerzas de seguridad federales y locales, fue detenido en el centro de Yautepec, Jovany Santa Cruz Molina, alias “La Muñeca", identificado como… pic.twitter.com/immLVXhGVo — Eolo Pacheco 🇲🇽 (@eolopacheco) June 27, 2026

¿Quién es “La Muñeca”?

Según reportes extraoficiales, Jovany “N” es identificado como presunto operador de una organización delictiva vinculada al homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, asesinados el 20 de mayo de 2025 en la Ciudad de México.

El doble homicidio ha derivado en múltiples detenciones. Antes de este operativo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) había informado la captura de al menos 18 personas relacionadas con los hechos.

¿Cómo ocurrió el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada?

El asesinato de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz Vega, asesor de la Jefatura de Gobierno, ocurrió la mañana del 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por un sujeto armado, quien les disparó en múltiples ocasiones y posteriormente escapó del lugar. Ambos funcionarios perdieron la vida como consecuencia de la agresión.

Tras el ataque, las autoridades capitalinas iniciaron una investigación en la que participaron instancias locales y federales.

Con el avance de las indagatorias se identificó la participación de una célula delictiva presuntamente vinculada con el doble homicidio, lo que ha derivado en diversas detenciones durante el último año. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.

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MSL