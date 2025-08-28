Vinculan a proceso a octavo implicado en asesinato de colaboradores de Brugada.

Un juez de control del Reclusorio Norte vinculó a proceso a Arturo “N”, uno de los 13 detenidos por su presunta participación en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Durante la audiencia realizada este jueves en los juzgados orales de dicho penal, el impartidor de justicia determinó que el individuo está acusado por los delitos de uso indebido de tarjeta de circulación, contra la salud y narcotráfico. Con ello, se convirtió en el octavo imputado que enfrentará proceso por el doble homicidio.

Los cargos del fueron común que se le imputan a Arturo “N” son contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, así como posesión indebida de tarjetas de circulación, por los cuales el juez le fijó la prisión preventiva justificada.

Mientras que, por el delito de narcotráfico, el juzgador declinó competencia federal y determinó prisión preventiva oficiosa.

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados el 20 de mayo pasado, en la avenida Tlalpan, cuando un hombre armado les disparó en varias ocasiones.

Los presuntos implicados en el asesinato de los colaboradores de Brugada Molina que ya fueron vinculados a proceso son:

Abraham “N”

David “N”

Joshua “N”

Sandra “N”

Francisco “N”

Norma “N”

Nery “N”

De acuerdo con las autoridades, las 13 detenciones ligadas al homicidio de Ximena y José ocurrieron la madrugada del 20 de agosto en un operativo que incluyó 11 cateos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Posteriormente, las autoridades federales y estatales informaron los avances de la investigación por el asesinato de los dos funcionarios.

Ese día destacaron que hubo una “planeación anticipada y sostenida en el tiempo” para asesinar a los excolaboradores de Brugada, el pasado20 de mayo.

Los 13 detenidos por el homicidio de Ximena y José. ı Foto: SSPC

