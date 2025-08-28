SEP se disculpa por caso de abuso sexual de 18 menores en kínder Marcelino Champagnat

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bojórquez, encabezaron la disculpa pública por los abusos sexuales que menores de edad sufrieron en 2018 en el jardín de niños, Marcelino Champagnat.

En conferencia, las autoridades educativas lamentaron y condenaron los hechos ocurridos ese año en el colegio, en contra de los menores de edad, por parte de funcionarios públicos.

De acuerdo con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, que acompañó a varias familias de víctimas, hubo 57 denuncias presentadas Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Fiscalía General de la República, por estos casos de abuso, de las cuales sólo 18 resultaron en sentencias.

Padres de familia manifestándose afuera del Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat" en 2018 ı Foto: Cuartoscuro

Los menores de edad sufrieron de un abuso sexual, sistemático, por parte del personal docente, directivo y de la supervisión escolar del colegio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ante esta situación, y a siete años de lo ocurrido, Delgado Carrillo anunció una serie de acciones para la no repetición de un caso similar, así como para dar protección y seguimiento a las víctimas.

Entre las medidas anunciadas por el titular de la SEP están:

Revisión de perfiles del personal educativo

En conjunto con la autoridad educativa de la Ciudad de México, hacer un padrón de colegios que tienen en su interior viviendas de conserjes, pues son un factor de riesgo

Separación de baños de niñas, niños y docentes

Además, precisó el funcionario federal, es necesario un cambio legislativo para que ningún empleado o empleada que esté sujeta a una denuncia penal siga en el cargo.

#LoÚltimo 🔴 ll ¡Justicia para la infancia! El titular de la @SEP_mx, Mario Delgado, ofreció una disculpa pública por los casos de violencia sexual cometidos en contra de 18 niñas y niños del Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat" de la Ciudad de México. pic.twitter.com/1tjyHBTgKW — IMER Noticias (@IMER_Noticias) August 28, 2025

LMCT