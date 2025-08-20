Clara Brugada: Se detuvo a 13 personas por asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó este miércoles que hoy en la madrugada se llevó un operativo con relación a los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la administración capitalina, donde se arrestó a 13 personas, y de éstas, tres participaron de manera directa y otras en la logística.

En el operativo participó el Gobierno federal, precisó la Jefa de Gobierno.

“Se llevó a cabo un importante operativo, donde se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del crimen”, declaró Clara Brugada en conferencia de prensa.

El 10 de junio las autoridades federales y capitalinas anunciaron que se mantendrían en total secrecía las investigaciones sobre el crimen. Durante tres meses hubo absoluta discreción del caso, sin noticia de los avances en la investigación, hasta ahora.

La secretaria particular y el asesor de Clara Brugada, Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 sobre la calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

Ese día José Muñoz abordaba un vehículo conducido por Ximena Guzmán, quien lo estaba esperando. Pero una persona se acercó, disparó y asesinó a los funcionarios.

El asesino huyó junto a otros cómplices en tres vehículos distintos.

