Alcaldía BJ honra legado de Benito Juárez; sienta bases para una sociedad más justa, destacan

Autoridades de la alcaldía Benito Juárez montan guardia de honor ante el monumento al Benemérito de las Américas.

Con motivo del CCXX aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, la alcaldía que lleva su nombre realizó una ceremonia cívica para conmemorar el legado del también llamado Benemérito de las Américas en la vida pública de México.

Durante la ceremonia conmemorativa, Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete, encabezó el evento en representación del alcalde Luis Mendoza, destacando que los ideales juaristas han sido pieza fundamental para construir los cimientos de la democracia e identidad nacional, además de ser la guía para la administración de la alcaldía en la que se diseña, ejecuta y evalúa en lugar de improvisar.

La Escolta de Blindar BJ360° participa en el acto protocolario en honor al legado juarista en la demarcación. ı Foto: Alcaldía BJ

“Hoy no recordamos únicamente a un hombre, recordamos una forma de sostener el poder. Benito Juárez no pertenece al pasado, pertenece a una exigencia permanente, la de ejercer la autoridad con carácter cuando las circunstancias invitan a lo contrario”, expresó.

Al respecto, recordó que Benito Juárez es hoy la alcaldía con mejor percepción de seguridad, y precisó que “la seguridad ciudadana ha dejado de ser una tarea aislada y se ha convertido en un sistema que articula inteligencia, presencia, prevención y capacidad de respuesta”.

Bernardo Lartigue encabeza la ceremonia cívica por el CCXX aniversario del natalicio de Benito Juárez. ı Foto: Alcaldía BJ

Por ello, afirmó que la mejor forma de rendir homenaje es asumir lo que implica porque: “no basta con reconocer su historia. Hay que estar a la altura de lo que representa: ejercer el poder sin perder el sentido. Porque el poder, cuando se sostiene con claridad, con carácter y con dirección, no sólo gobierna: transforma”.

El acto protocolario contó con la participación de la Escolta de Blindar BJ360° y funcionarios de la alcaldía, quienes montaron una guardia de honor frente al monumento que representa la figura de este emblemático personaje de la historia mexicana, cuyo ejemplo ha traspasado fronteras al sentar las bases para una sociedad más justa.

Funcionarios de la administración de Luis Mendoza rinden homenaje a los ideales de justicia y democracia en la CDMX. ı Foto: Alcaldía BJ

Para nuestra comunidad es un orgullo llevar el nombre de Benito Juárez y mantener vivo su legado para tener cada día una alcaldía más justa, más próspera y más segura.

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