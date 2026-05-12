Incendio consume vivienda en La Magdalena Contreras; descartan lesionados

Pese a las intensas lluvias registradas este martes en la Ciudad de México, un fuerte incendio consumió una vivienda en la alcaldía La Magdalena Contreras, informó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:00 horas en la colonia Huayatla, donde las llamas arrasaron con una vivienda construida de concreto y láminas de asbesto.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la vivienda estaría ubicada entre las calles Durazno y Ayotla, en las inmediaciones de un jardín de niños.

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Tras sofocar el fuego, los bomberos confirmaron que únicamente se registraron daños materiales, sin reporte de personas lesionadas ni fallecidas.

Informamos que se registró el incendio de una vivienda de concreto y láminas de asbesto, la cual se consumió en su totalidad, sin personas lesionadas.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/WY8lSYWEeY — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 13, 2026

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cehr