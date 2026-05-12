Clara Brugada propone día inhábil en CDMX por inauguración del Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, respaldó la decisión del Gobierno federal de mantener el calendario escolar original sin las modificaciones recientes durante el Mundial de Futbol de 2026, aunque reiteró su propuesta para que el día de la inauguración, 11 de junio, sea declarado inhábil en la Ciudad de México.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) descartara modificaciones al ciclo escolar, la mandataria capitalina aclaró que nunca propuso suspender clases durante todo el torneo que va a tener partidos en la capital el 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio.

“Lo que yo he dicho y lo sostengo, es que el día de la inauguración fuese un día inhábil, sólo el día de la inauguración. Nunca dije: propongo que se suspendan las clases”, afirmó la mandataria capitalina.

Clara Brugada presenta 18 festivales futboleros para el Mundial 2026. ı Foto: Especial.

Brugada sostuvo que respalda la permanencia del calendario escolar y reconoció las preocupaciones de madres y padres de familia.

“Públicamente digo que estoy de acuerdo, en que se respete el calendario escolar. Es muy importante decir la preocupación de varios sectores; de las madres de familia sobre los cuidados”, dijo.

La Jefa de Gobierno rechazó versiones que señalaron que su intención era que la población permaneciera en casa para facilitar la movilidad de turistas.

“Es falso que yo esté diciendo que la gente se quede en casa, para que los turistas sean los únicos que puedan disfrutar. Aquí en la ciudad, la ciudad la pueden disfrutar sus habitantes y también los visitantes, y no hay ninguna exclusión de nadie”, expresó.

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MSL