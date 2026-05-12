Se inunda Congreso de la CDMX por fuertes lluvias | VIDEO

Con cubetas, recogedores y escobas, trabajadores del Congreso de la Ciudad de México intentaron sacar el agua de lluvia que se filtró al recinto legislativo debido a las intensas lluvias registradas este martes en el Centro Histórico.

La diputada local del PAN, Daniela Álvarez Camacho, expuso en la red social X la anegación en las instalaciones del congreso local, ubicado sobre la calle de Donceles. En su publicación, compartió un par de videos para constatar la inundación en un pasillo.

Las obras de "remodelación" en el @Congreso_CdMex ¡tienen todo el sello de MORENA! Ahora ¿cuál es el pretexto @XochitlBravoE? ¡ya ves por qué insisto en que tienen manos de estómago? todo TODO lo que tocan ¡lo descomponen! En lugar de victimizarte ¡asume y resuelve! pic.twitter.com/ZzEFvZ6LY8 — Dany Alvarez (@DanyAlvarezca) May 12, 2026

Línea 8 del Metro, también inundada por las lluvias

Por otra parte, las lluvias provocaron afectaciones en el Metro de la Ciudad de México, particularmente en la Línea 8, donde se registró una severa anegación que impidió a usuarios desplazarse en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

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Previamente, el Metro activó la “marcha de seguridad” en sus 12 líneas, medida que puede ocasionar aglomeraciones, avance lento de los trenes y mayores tiempos de traslado.

El servicio de transporte colectivo presenta severas acumulaciones de agua en las instalaciones que componen la Línea 8. Los usuarios reportan afectaciones en pasillos debido al ingreso de agua 🚇💧🚧 #Metro #CDMX #Línea8 #Lluvias



📹: Berenice Luna pic.twitter.com/JvO8sU8acW — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 12, 2026

Activan alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que persistirán las lluvias durante la noche de este 12 de mayo, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Por lo anterior, activó la Alerta Roja para la alcaldía Gustavo A. Madero por riesgos asociados a las lluvias intensas, como encharcamientos, corrientes de agua, deslaves y caída de ramas o árboles entre las 18:00 y 23:00 horas.

⚠️ Se activa #AlertaRoja por intensificación de #lluvias fuertes para la tarde y noche del martes 12/05/2026, en @TuAlcaldiaGAM.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PBL1MKlAiS — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

Asimismo, mantiene la Alerta Naranja para nueve demarcaciones en las que prevé fuertes precipitaciones entre las 18:00 y 23:00 horas:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Al mismo tiempo, Protección Civil activó la Alerta Amarilla para otras seis demarcaciones ante los peligros asociados a las lluvias.

Coyoacán

Iztacalco

Magdalena Contreras

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

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cehr