Se inunda Congreso de la CDMX por fuertes lluvias | VIDEO

Con cubetas, recogedores y escobas, trabajadores del Congreso de la Ciudad de México intentaron sacar el agua de lluvia que se filtró al recinto legislativo debido a las intensas lluvias registradas este martes en el Centro Histórico.
La diputada local del PAN, Daniela Álvarez Camacho, expuso en la red social X la anegación en las instalaciones del congreso local, ubicado sobre la calle de Donceles. En su publicación, compartió un par de videos para constatar la inundación en un pasillo.
Línea 8 del Metro, también inundada por las lluvias
Por otra parte, las lluvias provocaron afectaciones en el Metro de la Ciudad de México, particularmente en la Línea 8, donde se registró una severa anegación que impidió a usuarios desplazarse en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Previamente, el Metro activó la “marcha de seguridad” en sus 12 líneas, medida que puede ocasionar aglomeraciones, avance lento de los trenes y mayores tiempos de traslado.
Activan alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias
En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que persistirán las lluvias durante la noche de este 12 de mayo, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.
Por lo anterior, activó la Alerta Roja para la alcaldía Gustavo A. Madero por riesgos asociados a las lluvias intensas, como encharcamientos, corrientes de agua, deslaves y caída de ramas o árboles entre las 18:00 y 23:00 horas.
Asimismo, mantiene la Alerta Naranja para nueve demarcaciones en las que prevé fuertes precipitaciones entre las 18:00 y 23:00 horas:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
Al mismo tiempo, Protección Civil activó la Alerta Amarilla para otras seis demarcaciones ante los peligros asociados a las lluvias.
- Coyoacán
- Iztacalco
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
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cehr