FGR incinera media tonelada de cocaína, metanfetamina y marihuana

Destrucción de droga encabezada por la FGR en instalaciones del Ejército Mexicano.

La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) incineraron, por separado, mil 914 kilos con 874 gramos de cocaína, metanfetamina y marihuana.

Del total, “en días pasados” fueron incinerados mil 509 kilogramos de clorhidrato de cocaína decomisados por personal naval durante labores de vigilancia en las costas de Guerrero, de acuerdo con la Marina.

Para constatar la destrucción del estupefaciente, estuvieron presentes representantes de la FGR y autoridades de la Marina, quienes aseguran que estas acciones debilitan “la producción, transporte, distribución y tráfico de drogas”; además, afectan “significativamente” la estructura financiera y operativa del crimen organizado con operaciones al suroeste de la República.

FRG incinera media tonelada de drogas en Edomex

Por otra parte, la FGR informó la destrucción de 405 kilos con 874 gramos cocaína, metanfetamina y marihuana en las instalaciones del Campo Militar 37-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ubicado en Teotihuacán, Estado de México.

El narcótico incinerado estaba relacionado con 52 expedientes; además, fueron destruidas 105 unidades de pastillas, tabletas y cápsulas con psicotrópicos.

“Esta incineración refleja el resultado de la coordinación institucional de la Fiscalía General de la República con el Gabinete de Seguridad federal y con las autoridades de la Ciudad de México, quienes en conjunto aseguran las sustancias para que no lleguen a la sociedad”, afirmó la FGR.

Rescatan a tigres, un ocelote y a un lince en Durango

En otra acción de distinta índole, la FGR informó el aseguramiento de animales silvestres y equinos tras el cateo a un inmueble ubicado en la periferia de la localidad Aquiles Serdán, en el municipio de Victoria de Durango, Durango.

Al cumplimentar el mandamiento judicial, que derivó de una denuncia de la Guardia Nacional, agentes federales rescataron a tres tigres de bengala, un ocelote y un lince, así como 32 equinos; además, aseguraron cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila.

Aunque no se reportaron personas detenidas , los ejemplares silvestres aseguraron quedaron a disposición del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre en Durango.

Mientras tanto los equinos, entre ellos caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro, se encuentran bajo resguardo de la Policía Montada de Durango.

La #FGR inició una investigación derivada de una denuncia por la presencia de personas armadas y animales exóticos durante patrullajes en el municipio de Victoria de Durango, #Durango.

Como parte de las investigaciones realizadas por la #FECOR, obtuvo autorización para ejecutar… pic.twitter.com/XlJ3y9qOXp — FGR México (@FGRMexico) June 27, 2026

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cehr