Félix Salgado desiste de buscar la candidatura de Morena en Guerrero: ‘Son las reglas’

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio anunció este sábado que no buscará la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en Guerrero, proceso interno que perfilará la candidatura del partido a la gubernatura en las elecciones de 2027.

A través de una transmisión en redes sociales, el morenista informó que la dirigencia nacional le notificó que su registro no sería aceptado debido a los lineamientos internos contra el nepotismo, por lo que decidió desistir de participar en el proceso.

“Hoy a las seis de la tarde vence el registro para las coordinaciones estatales y a mí ya me dijeron que no se puede, que no me van a admitir mi registro y que no voy a ir en la encuesta”, expresó.

🚨“Son las reglas de Morena y se respetan”



Félix Salgado Macedonio anunció que no se registrará para buscar la coordinación de Morena en Guerrero al señalar que respetará el principio antinepotismo establecido por el partido.



Declaró que si no se le permite el registro, “no… — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

Salgado Macedonio explicó que cuestionó la decisión de Morena, pero finalmente aceptó el argumento de que existe un impedimento por ser padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

“Está bien, son las reglas de Morena y se respetan”, afirmó el legislador con licencia, quien también descartó impugnar la decisión o buscar la candidatura por otro partido político.

¿Por qué Morena impidió el registro de Félix Salgado?

La dirigencia nacional de Morena estableció como requisito para participar en las coordinaciones estatales y futuras candidaturas a gubernaturas que no exista un vínculo familiar directo con el titular del gobierno estatal, como parte de los lineamientos internos contra el nepotismo rumbo a las elecciones de 2027.

En el caso de Guerrero, el impedimento aplica porque la actual mandataria estatal es Evelyn Salgado Pineda, hija del senador con licencia.

Durante las últimas semanas, Salgado Macedonio había sostenido que la coordinación estatal era un cargo partidista distinto a una candidatura constitucional y defendió su derecho a participar en la encuesta interna. Incluso planteó que, en caso de ganar el proceso, permanecería únicamente como coordinador y no buscaría la gubernatura.

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MSL