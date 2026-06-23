Monreal advierte que el nepotismo puede poner en riesgo la unidad de Morena rumbo a 2027

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que las aspiraciones políticas que contravienen los lineamientos internos del partido en materia de nepotismo pueden generar divisiones internas y afectar la unidad del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa, el legislador sostuvo que los militantes y dirigentes de Morena deben actuar con disciplina y apego a las reglas aprobadas por el partido, en referencia a casos como el del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien ha manifestado su intención de competir por la gubernatura de Guerrero, actualmente encabezada por su hija, Evelyn Salgado Pineda.

Monreal consideró que este tipo de situaciones “no ayudan” al partido, ya que pueden convertirse en un precedente para otros militantes y provocar conflictos internos cuando las instancias partidistas determinen la improcedencia de determinados registros.

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“Quienes somos militantes de Morena tenemos que poner el ejemplo de disciplina y de observar los lineamientos que Morena nos dicte”, señaló el legislador, al advertir que cualquier controversia que escale a tribunales podría ocasionar un daño político difícil de revertir para la organización.

🔴Ricardo Monreal advirtió que el proceso de registro de aspirantes a 17 gubernaturas dentro de Morena podría derivar en tensiones internas, inconformidad y posibles deserciones si no se establecen reglas claras.



“Es una tarea muy complicada, ahorita es fiesta”, mencionó.… — Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

Respecto al proceso interno para definir a las y los Coordinadores Estatales de la Defensa de la Soberanía, figura que antecede a las candidaturas de 2027, Monreal informó que hasta el momento se han registrado o solicitado licencia 14 diputados y 14 senadores, para un total de 28 legisladores participantes.

El líder parlamentario también expresó preocupación por la posibilidad de que las diferencias entre Morena y sus aliados electorales, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, puedan derivar en candidaturas separadas en algunas entidades.

En particular, mencionó el caso de San Luis Potosí, donde consideró que una eventual postulación impulsada por el Partido Verde podría debilitar la coalición y abrir oportunidades para fuerzas de oposición.

Monreal señaló que confía en que prevalezca la “cordura” entre los actores políticos involucrados para evitar fracturas que comprometan la competitividad electoral del bloque oficialista.

Asimismo, reconoció que el Partido Verde y el PT decidieron no sujetarse a la regla de solicitar licencia para participar en los procesos internos, una determinación que, dijo, fue acordada en las mesas de coalición entre las dirigencias partidistas.

Sobre las perspectivas electorales de Morena, Monreal estimó que la Cuarta Transformación mantendrá la mayoría legislativa en los próximos comicios, aunque admitió que existen entidades con escenarios más complejos para el oficialismo, entre ellas Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes.

Finalmente, reiteró que el éxito electoral de Morena dependerá de la unidad interna y de la selección adecuada de candidaturas, en un proceso que consideró determinante para el futuro político del movimiento.

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MSL