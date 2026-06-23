Equidad de género no debe ser justificante para ‘heredar cargos’: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los planes que en algunas regiones se han trazado para que, usando como pretexto la búsqueda de equidad de género, las esposas de actuales gobernantes sean postuladas como candidatas al mismo cargo y los suplan en el mismo.

Ejemplo de estos casos es el estado de San Luis Potosí, donde desde el año pasado el PVEM levantó la mano de la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, para ser la posible candidata en las elecciones de 2027, bajo el argumento de que deben postular una mujer, como parte de la lucha por la equidad de género.

La mandataria federal reprobó que la labor por hacer que más mujeres lleguen a cargos gubernamentales se utilizado para prácticas que constituyen nepotismo, por lo que llamó a no abusar.

El gobernador de SLP, Ricardo Gallardo ı Foto: Especial

“Entonces, no hay que limitar. Hay que garantizar la equidad de género, sí. Pero no hay que abusar para orientar a quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Ese es mi punto de vista”, dijo en su conferencia de este martes.

Recordó que desde el año pasado ella envió una reforma para prohibir esta práctica desde las elecciones de 2027, pero el Congreso determinó aplicarla hasta 2030; en cambio, el partido de Morena determinó incluir en sus estatutos esta encomienda para hacerla aplicable para sí a partir de las elecciones del siguiente año.

“No estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo. Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo, hermano, el padre, la madre, la esposa hasta el cuarto nivel, que es como está en la ley”, dijo.

Ayer a mediodía, el partido Morena inició formalmente el registro para los aspirantes a algunas de las candidaturas a disputarse en el 2027, por lo que se han ‘destapado’ diversos nombres.

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LMCT