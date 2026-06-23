Arturo Ávila se destapa para contender por candidatura de Morena a la Alcaldía Cuauhtémoc

Arturo Ávila informó que buscará candidatura de Morena por la alcaldía Cuauhtémoc, y ya no la de la gubernatura de Aguascalientes.

Arturo Ávila, diputado de Morena, anunció su intención de contender por la candidatura de este partido a la alcaldía Cuauhtémoc, rumbo a las elecciones locales en la Ciudad de México que se celebrarán en 2027.

Con lo anterior, el diputado renuncia a buscar la candidatura por Morena al gobierno de Aguascalientes, motivo por el cual no se presentó el lunes al Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal del guinda.

Arturo Ávila, en una sesión de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

Así lo informó Arturo Ávila en entrevista con Azucena en Fórmula, quien aseguró que, “después de ponderar la decisión de qué le conviene más al movimiento”, decidió buscar la candidatura por la alcaldía Cuauhtémoc, en lugar de la de por la gubernatura de Aguascalientes.

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“Después de ponderar la decisión de qué le conviene más al movimiento, dónde podemos dar una batalla fuerte y además también una batalla necesaria, hemos decidido concentrarnos en Cuauhtémoc”, dijo el diputado en el citado programa.

“Vamos a recuperar Cuauhtémoc”, abundó el legislador.

Arturo Ávila detalló que fue por esto que no asistió el lunes al Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal de Morena, día que correspondía a Aguascalientes, y detalló que, en su lugar, esperará hasta agosto o septiembre cuando se emita una convocatoria similar para las candidaturas locales.

🔴 #Exclusiva | Arturo Ávila (@arturoavila_mx) va por la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX; el diputado de Morena descarta aspirar a la gubernatura de Aguascalientes.



“Vamos a recuperar Cuauhtémoc”, me dice en #AzucenaxFórmula. pic.twitter.com/7fa2fk0xwZ — Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

Explicó que, mientras tanto, “seguiremos haciendo lo propio como voceros del grupo parlamentario, en lo que llega el momento específico”.

Además, Arturo Ávila detalló que, buscando la candidatura de Morena para la gubernatura de Aguascalientes, se registraron “perfiles de primera”.

Ayer, se registraron cuatro aspirantes a la candidatura para Aguascalientes: la senadora Nora Ruvalcaba; la diptuada Salma Luévano; el exdirector del INDEP, Ricardo Rodríguez y la diputada local Genny López, quien lo hizo bajo las siglas del PVEM, que irá en alianza con Morena.

Apenas unos meses atrás, Arturo Ávila había manifestado su intención de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Aguascalientes. No obstante, también se mostraba ampliamente crítico con la gestión de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega.

En diciembre del año pasado, fue cuestionado por el periodista José Cárdenas sobre si era su intención buscar esta alcaldía, a lo que respondió: “Esos dicen muchos, porque soy un diputado valiente que ha denunciado el pésimo gobierno”, sin confirmar o negar su intención.

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