Siete elecciones estatales que Morena teme perder

No es casual que la apresurada y constrictiva reforma constitucional electoral que el partido oficial —presentada e impulsada por Ricardo Monreal— se haya aprobado, pero sin definir la ley secundaria que acote las decisiones de los jueces especializados en ello: los cálculos son que el partido ahora a cargo de Ariadna Montiel pierda entre cinco y siete gubernaturas y su posición quede mermada en la Cámara de Diputados, siendo el objetivo minimizar el daño por la pérdida de popularidad dados los resultados adversos en materia económica, probidad y de seguridad pública, y en la relación con Estados Unidos.

De las 17 entidades a disputar en 2027, los cinco estados donde el oficialismo percibe mayor vulnerabilidad son Aguascalientes, donde es muy factible que repita Acción Nacional por la alta aprobación de Tere Jiménez; Campeche, donde Layda Sansores se ha convertido en un riesgo reputacional para Morena; Chihuahua, donde Maru Campos y Acción Nacional han recibido creciente impulso por lo que se percibe una persecución política por enfrentar al narcotráfico; Michoacán, en donde “El Movimiento del Sombrero” es representado fuertemente por Grecia Quiroz al enarbolar las demandas de su finado marido, Carlos Manzo; y Querétaro, donde el panista Mauricio Kuri goza de alta aprobación, mientras se ha desinflado el más posible candidato oficialista, Santiago Nieto.

Las otras dos entidades en riesgo para el oficialismo son ante los partidos de “oposición leal”. Por un lado, San Luis Potosí, donde Ruth González tiene amplia aceptación, al tiempo que la gestión de su esposo, Ricardo Gallardo, está bien plantada. Por otro lado, Nuevo León, donde Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, apuestan fuertemente en imagen digital…, y bueno, luego de El Bronco, todo es posible.

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La reforma constitucional aprobada la semana pasada está diseñada para judicializar las elecciones bajo el fantasmal argumento de “injerencia extranjera”. No se sabe si será por lo que diga un mandatario, un editorialista o académico de otro país, o si un especialista mexicano declara algo en un medio extranjero lo que provoque la nulidad de las elecciones venideras.

O, si como advirtió la jueza Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se fincan nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos por presunta relación con cárteles de narcotraficantes… y esas acusaciones son catalogadas de “injerencia foránea” para desconocer lo expresado en las urnas con todo lo que ello significaría para la inversión, el empleo y el crecimiento.

Infonavit atora compra-venta de casas. Pues sí, así como lo oye. A raíz de la emisión de la Nota Operativa 05/2026 AC.02.10 del Infonavit, dirigido por Octavio Romero Oropeza, y una pobre interpretación institucional, han surgido diversas quejas de usuarios que ven pausado y con poca transparencia su proceso de compra-venta o transmisión de un inmueble, como lo comenta un especialista en materia civil e inmobiliaria, Jonathan Hernández González.

El mencionado oficio elaborado por la Subdirección Jurídica del Instituto y publicado en febrero de este año emite recomendaciones para los gerentes de Asuntos Jurídicos de las Delegaciones para la revisión de poderes, principalmente de personas físicas, entre las cuales destaca una exigencia para incluir la CLABE interbancaria del apoderado como condición para aceptar un poder: esto contraviene el derecho a la protección de datos personales e información financiera, pero ya ha sido utilizado para rechazar este documento legal a los usuarios.

Como lo señala Hernández González, una nota operativa funciona para organizar el trabajo interno institucional, y no podría sustituir la ley (en este caso el Código Civil federal) por lo que un poder notarial firmado y protocolizado en ese marco legal amerita reconocerse, y por tanto, el Infonavit debe ajustar sus criterios para dar certeza a las personas acreditadas, puesto que un criterio interno nunca podrá estar encima de lo que leyes notariales y civiles ya estipulan. Esa incertidumbre no abona al crédito hipotecario. Vaya, y eso sin considerar que en el primer año de Oropeza el número de créditos formalizados por el Infonavit se derrumbó 45.5% (de 662.1 mil en 2024 a 339.2 en 2025) y que en este año perdura la opacidad de los resultados operativos del instituto.

Registro celular, boqueando. Las últimas mediciones de The Competitive Intelligence Unit, que conduce Ernesto Piedras, perfilan estadísticamente una situación muy difícil para José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y para su alfil en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Norma Solano: de 158.9 millones de líneas móviles registradas al primer trimestre del año, sólo 30 millones han entregado su CURP al registro gubernamental, es decir, sólo el 18.9%. Mientras que, conforme a su encuesta, 75% de los usuarios que no se ha registrado es por desconfianza.

Habrá que ver si Peña Merino y Solano ordenarán desconectar a más de 100 millones de usuarios de celular, en medio del Mundial de Futbol 2026.

Hycsa inicia Mexibús Línea 5. Y arrancaron las obras de la Línea 5 del Mexibús que va de Lechería hasta El Rosario, un paso relevante para fortalecer la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México. El proyecto contempla un corredor de 29 kilómetros, con 29 estaciones intermedias y dos terminales, en Lechería y el Cetram El Rosario.

La nueva línea, edificada por Hycsa, que dirige Ramón Casanova, atenderá una demanda estimada de más de 100 mil pasajeros diarios, principalmente de municipios del norte del Valle de México, como Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz, además de usuarios que entran a la CDMX a través de Azcapotzalco.