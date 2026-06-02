• Al quite forzado por Inzunza

Con la novedad de que algunos morenistas han tenido que hacer lo que uno de sus correligionarios, el senador Enrique Inzunza, no ha querido: “dar la cara”, como dice la oposición, o simplemente aguantar vara ante los señalamientos sobre el sinaloense por presuntos vínculos con el crimen organizado. Una de las que quedó salpicada recientemente por ese argüende es la presidenta del Senado y hoy de la Comisión Permanente Laura Itzel Castillo, nos comentan. Y es que frente a la ausencia prolongada de Inzunza y siendo quien es, fue cuestionada sobre si su compañero aún sigue cobrando su dieta a pesar de ser actualmente uno de los legisladores más faltistas. “No sabría decir con precisión”, respondió incómoda, al aclarar que ese asunto no lo ve ella, sino el área administrativa del Senado. Y dijo que las inasistencias del sinaloense están justificadas. Nos dicen que algunos morenistas pronto no sabrán si es más difícil defender a Inzunza o hacerlo sin que se note mucho. Uf.

• Resaca del extraordinario

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Y a pesar de que ya concluyó el periodo extraordinario en San Lázaro —que se activó la semana pasada para dar salida a reformas clave en materia judicial-electoral— esa jornada sigue causando estragos en la memoria de diputadas y diputados que no pudieron sacarse la espina de los incontables ataques que se intercambiaron en una de las sesiones más extensas de la historia legislativa. De ahí que el panista Federico Döring se lanzara contra su par de Morena Arturo Ávila, para acusarlo por actuar como “sicario legislativo” contra la diputada blanquiazul Paulina Rubio, mientras ella asumía un turno como presidenta temporal de la Mesa Directiva en la maratónica sesión del 28 de mayo. Según Döring, Ávila operó para hacer que la bancada de la 4T se le fuera encima a Rubio y entorpeciera su presidencia en funciones. Entre las “gatilleras a sueldo” que señaló el panista apareció el nombre de la morenista Dolores Padierna, pues criticó a Rubio por supuestamente generar “desgarriates” en las sesiones, algo que desató la furia del panismo, que reprochó que esas agresiones no encajan con la defensa que personajes guindas como Ariadna Montiel o Citlalli Hernández han hecho de las mujeres. Qué tal.

• Éxodo en el INE

Se advierte que las gestiones —y lo que algunos ven como abusos— de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, no dejan de hacer ruido. Ahora los problemas tuvieron reflejo en la reciente instalación de la Comisión de Presupuesto 2027 del órgano electoral, en la cual la consejera Rita López denunció el “despido masivo” de empleados, consecuencia del aluvión de nombramientos que ha hecho Taddei en direcciones clave y que, según se cuenta, forman parte del círculo cercano de la principal consejera del INE. “Expresar mi solidaridad con las personas que en los últimos días han perdido su empleo en este Instituto”, lanzó Rita —secundada, nos dicen, por varios representantes de partido—, quien también expresó su preocupación porque “decisiones como ésta no se sustenten en una base que justifique la separación” de un número considerable de personas, a las que, aseguró, alguien obligó a bajarse del barco para permitir el paso de personal más afín con la cúpula del árbitro electoral. ¿Será?

• Se agota el tiempo

Nos piden no apartar la vista del desarrollo del nuevo estira y afloja que mantienen desde hace días integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y autoridades federales, ya que aun con los esfuerzos y reiteradas expresiones de apertura al diálogo, la postura del magisterio nomás no se aparta de la línea radical. Muestra de ello fue el intercambio durante el cual estallaron petardos, lo que dejó al menos tres profesores heridos —uno de ellos, nos reportan, incluso con riesgo de perder un ojo—, mientras se agota el tiempo para alcanzar algún acuerdo significativo que desactive las protestas y que —según nos advierten varios observadores del conflicto— se encuentre una salida alterna a la exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE, que según el magisterio los tiene sometidos a un esquema injusto de pensiones. Con eso de fondo, no sobra recordar, el Mundial de Futbol —y toda su compleja logística en una ciudad todavía más compleja— se acerca cada vez más. Para muchos, este contexto también agrega presión por lograr que México se vea como una sede tranquila. Ya faltan menos de 10 días. Atentos.

• Reacomodo en el Poli

Desde otro punto de los conflictos que rodean al sector educativo del país, nos reportan que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició un proceso interno de reacomodo, visto por algunos como una operación cicatriz destinada a calmar las aguas de la comunidad estudiantil en paro y que ayer se concretó con una serie de nombramientos que renovarán la estructura crítica del Poli. Entre éstos destacan el relevo en las direcciones de Recursos Financieros y Programación y Presupuesto, donde pesa buena parte de la gestión de dinero y la transparencia en su gasto, que forman parte de las demandas más apremiantes del alumnado. Estas áreas estarán ahora a cargo de Claudia Juárez García e Irene Sánchez Vargas, nombres que, nos dicen, seguro quedarán bien colocados en la memoria de la matrícula, que también espera ser incluida en la renovación de la dirección general del IPN, todavía a cargo de Arturo Reyes Sandoval, quien, se nos recuerda su periodo está por concluir. Pendientes.

• La sombra del exfiscal

El legado que, dicen, no deja de tener impacto —y no para bien— es el del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hoy embajador de México en Reino Unido, cuyo nombre volvió a relucir después de que las actuales autoridades de la FGR informaran que precisamente Gertz y su equipo tenían conocimiento suficiente —y, por lo visto, no hicieron nada— de una red de lavadores de dinero recientemente desmantelada por el mismo organismo autónomo, ahora bajo la conducción de Ernestina Godoy. Se trata del grupo delictivo denominado El Caballito, un conglomerado de por lo menos 15 empresas que funcionaban como fachada para blanquear recursos y emitir más de 12 mil millones de pesos en facturas falsas. ¡Zas! La investigación alrededor de este imperio criminal, informó ayer el titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, derivó de diversas denuncias que se encontraban dispersas desde hace ¡tres años! Sí, precisamente cuando Gertz Manero era encargado de procurar la justicia en el país. Ahí el dato.