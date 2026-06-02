Resaca del extraordinario

Y a pesar de que ya concluyó el periodo extraordinario en San Lázaro —que se activó la semana pasada para dar salida a reformas clave en materia judicial-electoral— esa jornada sigue causando estragos en la memoria de diputadas y diputados que no pudieron sacarse la espina de los incontables ataques que se intercambiaron en una de las sesiones más extensas de la historia legislativa. De ahí que el panista Federico Döring se lanzara contra su par de Morena Arturo Ávila, para acusarlo por actuar como “sicario legislativo” contra la diputada blanquiazul Paulina Rubio, mientras ella asumía un turno como presidenta temporal de la Mesa Directiva en la maratónica sesión del 28 de mayo. Según Döring, Ávila operó para hacer que la bancada de la 4T se le fuera encima a Rubio y entorpeciera su presidencia en funciones. Entre las “gatilleras a sueldo” que señaló el panista apareció el nombre de la morenista Dolores Padierna, pues criticó a Rubio por supuestamente generar “desgarriates” en las sesiones, algo que desató la furia del panismo, que reprochó que esas agresiones no encajan con la defensa que personajes guindas como Ariadna Montiel o Citlalli Hernández han hecho de las mujeres. Qué tal.