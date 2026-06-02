Nos piden no apartar la vista del desarrollo del nuevo estira y afloja que mantienen desde hace días integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y autoridades federales, ya que aun con los esfuerzos y reiteradas expresiones de apertura al diálogo, la postura del magisterio nomás no se aparta de la línea radical. Muestra de ello fue el intercambio durante el cual estallaron petardos, lo que dejó al menos tres profesores heridos —uno de ellos, nos reportan, incluso con riesgo de perder un ojo—, mientras se agota el tiempo para alcanzar algún acuerdo significativo que desactive las protestas y que —según nos advierten varios observadores del conflicto— se encuentre una salida alterna a la exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE, que según el magisterio los tiene sometidos a un esquema injusto de pensiones. Con eso de fondo, no sobra recordar, el Mundial de Futbol —y toda su compleja logística en una ciudad todavía más compleja— se acerca cada vez más. Para muchos, este contexto también agrega presión por lograr que México se vea como una sede tranquila. Ya faltan menos de 10 días. Atentos.