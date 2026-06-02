Al quite forzado por Inzunza

Con la novedad de que algunos morenistas han tenido que hacer lo que uno de sus correligionarios, el senador Enrique Inzunza, no ha querido: “dar la cara”, como dice la oposición, o simplemente aguantar vara ante los señalamientos sobre el sinaloense por presuntos vínculos con el crimen organizado. Una de las que quedó salpicada recientemente por ese argüende es la presidenta del Senado y hoy de la Comisión Permanente Laura Itzel Castillo, nos comentan. Y es que frente a la ausencia prolongada de Inzunza y siendo quien es, fue cuestionada sobre si su compañero aún sigue cobrando su dieta a pesar de ser actualmente uno de los legisladores más faltistas. “No sabría decir con precisión”, respondió incómoda, al aclarar que ese asunto no lo ve ella, sino el área administrativa del Senado. Y dijo que las inasistencias del sinaloense están justificadas. Nos dicen que algunos morenistas pronto no sabrán si es más difícil defender a Inzunza o hacerlo sin que se note mucho. Uf.