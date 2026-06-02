Reacomodo en el Poli

Desde otro punto de los conflictos que rodean al sector educativo del país, nos reportan que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició un proceso interno de reacomodo, visto por algunos como una operación cicatriz destinada a calmar las aguas de la comunidad estudiantil en paro y que ayer se concretó con una serie de nombramientos que renovarán la estructura crítica del Poli. Entre éstos destacan el relevo en las direcciones de Recursos Financieros y Programación y Presupuesto, donde pesa buena parte de la gestión de dinero y la transparencia en su gasto, que forman parte de las demandas más apremiantes del alumnado. Estas áreas estarán ahora a cargo de Claudia Juárez García e Irene Sánchez Vargas, nombres que, nos dicen, seguro quedarán bien colocados en la memoria de la matrícula, que también espera ser incluida en la renovación de la dirección general del IPN, todavía a cargo de Arturo Reyes Sandoval, quien, se nos recuerda su periodo está por concluir. Pendientes.