Éxodo en el INE

Se advierte que las gestiones —y lo que algunos ven como abusos— de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, no dejan de hacer ruido. Ahora los problemas tuvieron reflejo en la reciente instalación de la Comisión de Presupuesto 2027 del órgano electoral, en la cual la consejera Rita López denunció el “despido masivo” de empleados, consecuencia del aluvión de nombramientos que ha hecho Taddei en direcciones clave y que, según se cuenta, forman parte del círculo cercano de la principal consejera del INE. “Expresar mi solidaridad con las personas que en los últimos días han perdido su empleo en este Instituto”, lanzó Rita —secundada, nos dicen, por varios representantes de partido—, quien también expresó su preocupación porque “decisiones como ésta no se sustenten en una base que justifique la separación” de un número considerable de personas, a las que, aseguró, alguien obligó a bajarse del barco para permitir el paso de personal más afín con la cúpula del árbitro electoral. ¿Será?