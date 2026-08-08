Lluvias hoy en CDMX: estas son las zonas con inundaciones

Las fuertes lluvias registradas este viernes 7 de agosto provocaron inundaciones, encharcamientos y complicaciones para la circulación en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en alcaldías del oriente y sur de la capital.

Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran Iztapalapa, Álvaro Obregón, Iztacalco, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se reportaron vialidades con acumulaciones importantes de agua, vehículos varados y corrientes que dificultaron el paso de peatones y automovilistas.

¿Cuáles son las afectaciones por las lluvias en CDMX?

Uno de los puntos más afectados se encuentra en Iztapalapa, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, donde se reportó una inundación severa entre las zonas de Guelatao y Peñón Viejo.

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Imágenes difundidas en redes sociales muestran la acumulación de agua en esta vialidad, mientras que otro reporte señaló que, en el tramo entre el Metro Guelatao y Tepalcates, al menos dos vehículos quedaron varados debido al nivel del agua.

La inundación también complicó la circulación en el límite entre Iztapalapa e Iztacalco, donde la acumulación de agua dejó únicamente un carril habilitado para el tránsito vehicular.

#Reportando 🌊 | ¡El oriente de la #CDMX con inundaciones! 🔴



⚠️⛈️ En #Iztapalapa, la calzada Ignacio Zaragoza registra severa inundación en el tramo que va de Guelatao a Peñón Viejo, afectando la movilidad en la zona.



✅📱 Condiciones anticipadas en el aviso especial por… pic.twitter.com/MVF7guWD4e — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

Agua supera el metro en Álvaro Obregón

Otra de las zonas con afectaciones se localiza en Álvaro Obregón, específicamente en el cruce de Boulevard de la Luz y Anillo Periférico Sur.

El nivel del agua habría superado el metro de altura en algunos puntos, situación que impedía el paso de vehículos y peatones.

Ante estas condiciones, se recomendó evitar la zona y utilizar vías alternas mientras disminuía el nivel del agua.

#Reportando 🌊| ¡ATENTO! Presa Becerra al límite en Álvaro Obregón, #CDMX. 🚧



🔴⛈️ El embalse de la Presa Río Becerra se encuentra cerca de su nivel máximo a causa de las precipitaciones persistentes durante la noche.



⚠️ El riesgo de un próximo desbordamiento es inminente… pic.twitter.com/qf0DkTrV2j — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

Lluvia provoca inundaciones cerca del Estadio GNP

En Iztacalco, la lluvia también alcanzó los alrededores de Ciudad Deportiva y el Estadio GNP, donde se reportaron encharcamientos considerables.

La acumulación de agua se presentó previo al concierto de Harry Styles, por lo que las condiciones en la zona complicaron la movilidad de quienes se dirigían hacia este punto de la alcaldía.

#Reportando ⛈️ | ¡Lluvia fuerte e inundaciones en inmediaciones del Estadio GNP en #Iztacalco. 🔴



🚧🌊 La lluvia ya alcanzó el perímetro de Ciudad Deportiva, registrando encharcamientos de consideración en zonas aledañas al recinto previo al concierto de Harry Styles.



🏟️ Lleva… pic.twitter.com/661joXLpHA — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

Río Magdalena arrastra basura y provoca afectaciones

En Magdalena Contreras, las fuertes precipitaciones también provocaron una corriente importante en el Río Magdalena.

Reportes muestran una gran cantidad de basura y desechos arrastrados por la corriente. De acuerdo con estas publicaciones, el material se acumuló en distintos puntos y habría contribuido a obstrucciones en el drenaje.

También se reportó el desbordamiento del río, lo que generó inundaciones y complicaciones en zonas cercanas.

En tanto, en Tlalpan se reportaron corrientes de agua y lodo en la zona de Héroes de Padierna, además de acumulaciones de agua en las inmediaciones de Picacho-Ajusco.

Ante las inundaciones, autoridades y cuerpos de emergencia mantienen recomendaciones para evitar cruzar zonas anegadas, no intentar atravesar corrientes de agua y buscar vías alternas en los puntos donde la circulación se encuentra comprometida.

#Reportando ⛈️ | ¡Colapsa barda por lluvia en #Tlalpan, #CDMX! 🔴



⚠️ Las intensas lluvias de este día provocaron la caída de una barda en la calle Venusia, col. Lomas de Padierna.



👨‍🚒 Elementos de la SSC ingresaron al inmueble y pusieron a salvo a un hombre de 62 años que se… pic.twitter.com/g2XNSvcru7 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

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MSL