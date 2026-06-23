Detectan a partidos en ciernes fallas y mañas

A unos días de que el Instituto Nacional Electoral (INE) decida si otorga nuevos registros de partidos políticos nacionales, las cuatro organizaciones aspirantes llegan con expedientes marcados por presuntas irregularidades que van desde la entrega de dádivas y la participación de ministros de culto hasta el manejo de recursos de origen dudoso.

Aunque todas las agrupaciones cumplieron los requisitos básicos para solicitar su registro, entre ellos la realización de asambleas y número mínimo de afiliados, los consejeros electorales deberán resolver un paquete de 13 expedientes que será determinante para el futuro de cada una.

El Dato: En enero de 2025 90 organizaciones manifestaron su intención de formar un partido político. Al final, sólo cuatro cumplieron con los requisitos básicos preliminares.

El Consejo General del INE aprobó en días pasados sanciones contra las cuatro agrupaciones por irregularidades detectadas en la revisión de sus informes financieros y asambleas. Sin embargo, ello no implica automáticamente la denegación del registro, por lo que el análisis de fondo sigue en curso.

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México Tiene Vida, organización de ideología conservadora surgida en Nuevo León, con 296 mil 181 afiliados reportados, es uno de los casos de mayor atención.

256 mil afiliados debieron acreditar las asociaciones

El principal foco de preocupación es la participación de ministros de culto en sus actividades y el origen de parte de los recursos utilizados durante su proceso de conformación.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó irregularidades en más de la mitad de los recursos reportados y abrió procedimientos para indagar aportaciones cuya procedencia no ha podido ser acreditada.

La organización enfrenta además señalamientos por la recepción de recursos en efectivo que no corresponden con la capacidad económica del aportante, así como posibles vínculos con fuentes de financiamiento prohibidas por la legislación electoral.

Agrava el expediente el señalamiento de un presunto intento de pago a una vocal del INE en Chihuahua para validar una asamblea, hecho que el Consejo General giró a las autoridades hacendarias y financieras.

Polémicos ı Foto: Especial

México Tiene Vida ha anunciado que impugnará cualquier resolución adversa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La otra agrupación clasificada en el nivel de mayor alerta es Construyendo Sociedades de Paz, que cambió su nombre a Paz, e integra a exdirigentes del extinto Partido Encuentro Social (PES), vinculados al diputado federal morenista Hugo Eric Flores.

Reunió 336 mil 155 afiliados. Su principal problema está relacionado con la entrega de apoyos en especie o dinero a personas para asistir a asambleas de afiliación, práctica documentada en encuentros distritales, la participación de ministros de culto, y el uso de las siglas CSP, que pudieron generar confusión al asociarlas con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el caso de Que Siga la Democracia, organización integrada por exmilitantes de Morena, las observaciones se concentran en egresos no reportados, así como en pagos directos a ciudadanos para asistir a asambleas.

Por su parte, Personas Sumando (Somos México), impulsada por exfuncionarios y exconsejeros electorales, enfrenta cuestionamientos sobre la procedencia y trazabilidad de sus recursos, luego de detectarse que una parte relevante de sus ingresos provino de una misma red vinculada a su propia estructura interna.

Al respecto, el analista electoral Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, consideró que ninguna de esas anomalías es suficiente para anticipar un rechazo del registro partidario: “La clave estará en qué tan estricto o laxo decida ser el INE al interpretar la ley”.

El experto pidió no perder de vista la dimensión del proceso que estas organizaciones completaron. En 18 meses, desde su manifestación de intención, en enero de 2025, cada una debió realizar más de 200 asambleas distritales con mínimo 300 asistentes, o 20 asambleas estatales con al menos tres mil participantes, acreditar 256 mil afiliados y someterse a las mismas reglas de fiscalización que rigen a los partidos con financiamiento público, todo ello con recursos propios.

“Son muchas cosas y lo hacen sin recursos y con una organización que apenas se está empezando a afinar”, señaló.

Frente a ese contexto, el analista fue categórico respecto a las irregularidades sancionadas: “Nada me pareció grave ni escandaloso. Son irregularidades normales de temas que se reportaron tarde o se reportaron indebidamente. Puede parecer que todo está en orden o que hay cosas que no están tan en orden, pero al final estas interpretaciones legales van a determinar si hay partidos políticos con nuevo registro o no”.

Para el analista político Fernando Dworak, las irregularidades detectadas no son casualidad, sino el resultado lógico de un modelo de registro diseñado para unos pocos. Las reglas vigentes, señala, no abonan a la pluralidad: son tan exigentes en forma y tan laxas en sustancia, que terminan favoreciendo no a quienes quieren competir, sino a quienes saben cómo navegar el entramado.

“Lo único que acabas fomentando es que se creen partidos políticos no para competir, sino para gozar de las prerrogativas públicas”, sostiene el experto. En términos de economía política, lo llama un oligopolio: altas barreras de entrada al mercado, reglas de competencia mínimas una vez dentro.

Como advertencia sobre los riesgos de criterios excesivamente rigurosos, Espinosa Silis recordó el caso de México Libre, del expresidente Felipe Calderón y la actual diputada federal del PAN Margarita Zavala, al que hace seis años se le negó el registro por recibir donaciones vía la plataforma Clip.

Cuando el caso llegó al TEPJF, el entonces magistrado José Luis Vargas acuñó el concepto de “pulcritud presupuestal” para sostener la negativa. “Imagínate si a los partidos políticos les exigiéramos pulcritud presupuestal, no tendríamos partido político alguno ahorita”, ironizó el analista.

La decisión final deberá tomarse a más tardar el jueves. Si alguna organización obtiene el registro, podrá operar formalmente como partido político nacional a partir del 1 de julio de 2026, con miras a competir en las elecciones intermedias de 2027, y lo podrá hacer a nivel federal y también local, pero sin sumarse a alianzas o coaliciones.

Inicia el registro para defensores locales de la 4T

| Por Claudia Arellano |

Morena inició este lunes el registro de aspirantes a coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, quienes más adelante se convertirán en candidatos a las gubernaturas en las 17 entidades donde habrá elecciones en 2027, mientras que también comenzaron a desfilar los interesados en participar en el proceso interno.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, explicó que cada aspirante debe firmar una carta compromiso en la que acepta conocer y respetar las reglas establecidas en la convocatoria.

En conferencia de prensa, detalló que el documento contempla la autorización para que el partido solicite información a las autoridades federales sobre posibles antecedentes relacionados con delitos o temas de seguridad, además de mantener como requisito la presentación de una carta de no antecedentes penales.

Los primeros registros se realizaron vía internet para quienes buscan contender por la candidatura al gobierno de Aguascalientes, mientras que en también comenzaron a desfilar los interesados en participar en el proceso interno.

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx, junto a @CitlaHM, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, dimos inicio al registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la #CiudadDeMéxico.



Este proceso… pic.twitter.com/lLYaLXh7Vn — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 22, 2026

“Se entregan cartas que tienen varios compromisos. Uno, que conocen la convocatoria y asumen las reglas; dos, que saben que la Comisión Nacional de Elecciones aplicará en su momento un criterio de paridad; tres, que aceptan, bajo una carta de protesta de decir verdad, que no tienen ningún tema ante la justicia, que no son deudores alimentarios, que no tienen antecedentes penales y aceptan que la comisión pueda solicitar de manera formal a las autoridades información para ratificar que lo que nos dicen de buena voluntad sea cierto”, señaló Hernández.

La dirigente partidista precisó que este lunes únicamente están convocados los aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, quienes podrán registrarse entre las 12:00 y las 18:00 horas.

El primero en acudir a formalizar su inscripción fue Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de Gobierno de Baja California, quien llegó acompañado por simpatizantes que coreaban consignas de apoyo.

Tras su registro, el aspirante destacó la necesidad de fortalecer áreas estratégicas en la entidad fronteriza.

Necesitamos avanzar en temas de movilidad, infraestructura, por supuesto, seguridad, incluso en estrategias para competir con la frontera. Temas que tienen que ver con la atención de las causas. Me parece que hay un área de oportunidad que podemos profundizar Alfredo Álvarez Cárdenas



En Aguascalientes figuran como aspirantes la senadora Nora Ruvalcaba, el diputado federal Arturo Ávila y el delegado de Programas para el Bienestar, Aldo Ruiz. En Baja California participan el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño; la senadora Julieta Ramírez; Alfredo Álvarez Cárdenas; la diputada Evangelina Moreno y la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante. Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacan el diputado Fausto Gallardo y el exdiputado Jorge Ramos.

Para Baja California Sur se perfilan por Morena la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, y el diputado federal Homero Davis. El Verde impulsa al diputado Manuel Cota, mientras que el PT respalda al alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez.

En Campeche, Morena registra como aspirantes al alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez, y a la exsecretaria de Gobierno Liz Hernández.

El diputado federal con licencia y exalcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, formalizó su registro para contender por la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena.

Este movimiento marca un hito en la carrera interna del partido en la entidad, donde Mejía Haro busca liderar el proyecto de la Cuarta Transformación. Su inscripción virtual lo coloca entre los primeros aspirantes en cumplir con los requisitos establecidos por el partido.

La formalización de su aspiración ocurre tras solicitar licencia a su cargo como legislador federal el pasado 21 de junio. Previamente, Mejía Haro presentó su Segundo Informe Legislativo, un evento que reunió a más de tres mil personas en la capital zacatecana, donde rindió cuentas de su labor en el Congreso y en el territorio durante los últimos dos años.

93 mil afiliados perdió Morena tras fallo del TEPJF el miércoles

Sin embargo, llamó la atención la apuesta de Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien formalizó este lunes su registro como aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en la entidad, rumbo al proceso electoral de 2027.

Tras realizar su inscripción, Sánchez Sansores reconoció su vínculo familiar con la mandataria estatal, aunque aseguró que mantiene una relación estrictamente institucional y afirmó que no le ha informado sobre sus aspiraciones políticas.

Al ser cuestionado sobre la influencia que podría tener su parentesco con la gobernadora, sostuvo que su registro se da en el marco de las reglas establecidas por los partidos que integran la alianza oficialista y que será la ciudadanía y los mecanismos internos quienes definan a los perfiles mejor posicionados.

Otro caso que no pasó desapercibido fue el de la senadora del guinda Nora Ruvalcaba, quien se convirtió este lunes en una de las primeras aspirantes de Morena en registrarse para competir por la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Aguascalientes, posición que perfila a quienes buscarán la candidatura a la gubernatura en 2027.

Sin embargo, su inscripción estuvo acompañada de cuestionamientos debido a que acudió al proceso interno antes de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara formalmente la licencia para separarse de su cargo como legisladora.

Tras concluir su registro, Ruvalcaba explicó que presentó su solicitud de licencia la mañana de este lunes y confió en que el órgano legislativo la avalará en su próxima sesión con efectos retroactivos.

La legisladora explicó que conoció los detalles de la convocatoria apenas el miércoles pasado, fecha en que fue publicada oficialmente, por lo que aseguró que no tuvo oportunidad de tramitar con anterioridad la separación de su cargo.

En tanto, Morena continuará este martes con el proceso de registro de aspirantes a las denominadas Coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cargos que servirán como plataforma para la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el partido, la jornada estará dirigida a los interesados en participar en los procesos internos de Chihuahua, Colima y Guerrero. La apertura de los registros forma parte de la ruta trazada por Morena para seleccionar a quienes encabezarán los trabajos políticos y organizativos de la Cuarta Transformación en las entidades que renovarán gubernatura en 2027.

Para la recepción de registros fueron instaladas tres mesas de atención, una para cada uno de los partidos que integran la alianza oficialista: Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). Además, se habilitaron espacios especiales para las porras y simpatizantes de los distintos aspirantes.

Estoy en la Ciudad de México, donde me registro formalmente como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.



Porque creo que #BajaCalifornia necesita un proyecto para enfrentar sus retos, construido con la voz de la gente y con… pic.twitter.com/NaG32LB3lq — Alfredo Álvarez Cárdenas (@a_alvarezbc) June 22, 2026

Los registros se llevarán a cabo de lunes a sábado, con excepción del miércoles, jornada en la que las actividades serán suspendidas debido a la transmisión del partido de la Selección Mexicana de Futbol.

Algunos de los aspirantes que buscan contender por Aguascalientes, son, Nora Ruvalcaba, senadora el diputado federal Arturo Ávila y Aldo Ruiz, delegado de Programas para el Bienestar.

En Baja California, Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, Julieta Ramírez, senadora; Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de Gobierno; Evangelina Moreno, diputada federal y Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali. Por el Verde se ve el nombre de Fausto Gallardo, diputado federal; Jorge Ramos, exdiputado.

Por su parte, para el estado de Baja California Sur, por Morena, Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz y Homero Davis, diputado federal; mientras que por el Verde va Manuel Cota, diputado federal y del PT: Christián Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos.

Mientras que en Campeche por Morena va Pablo Gutiérrez, alcalde de Ciudad del Carmen y Liz Hernández, ex secretaria de Gobierno, esto hasta este medio día.

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