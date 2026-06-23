Mañanera de Sheinbaum: 23 de junio del 2026

Este martes 23 de junio de 2026, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR