CNDH se pronuncia sobre las ‘lamentables expresiones’ de Nay Salvatori y Grace Palomares

Este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento sobre las expresiones de las diputadas de Puebla Nayeli Salvatori y Graciela Palomares.

Durante los primeros de agosto las diputadas Nay Salvatori y Grace Palomares fueron fuertemente criticadas por los comentarios que emitieron en un episodio del videopodcast Descasadas.

Ante esto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena inició un procedimiento para que se estudie el caso de las diputadas, y se proceda como se considere pertinente.

Por su parte, la CNDH apuntó que las expresiones de las diputadas poblanas “constituyen una flagrante violación a los derechos humanos” debido a que son una manifestación explícita de edadismo; además, lo calificó como “un acto de violencia institucional que vulnera la dignidad de las personas mayores”.

Adicionalmente, exhortó al Congreso del Estado de Puebla para que se implementen códigos éticos rigurosos, con la finalidad de que las y los servidores públicos que lo integran no emitan discursos discriminatorios en plataformas públicas o digitales.

Pronunciamiento de la CNDH ı Foto: Redes Sociales

Pronunciamiento de la CNDH sobre Nay Salvatori y Grace Palomares

La CNDH manifestó su preocupación por las opiniones de las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, pues consideraron que sus comentarios fueron “afirmaciones despectivas”.

Precisaron que la burla al envejecimiento; por medio de expresiones como “huele a baúl” y “se está pudriendo”, no forman parte de la libertad de expresión, pues estos se convierten en “discursos de odio y estigmatización”.

🎙️DISCULPAS PÚBLICAS🎙️



A la Opinión en General

A las y los Ciudadanos del Estado de Puebla

A los Adultos Mayores

A la Opinión Pública👇 pic.twitter.com/uOJNPT1Et5 — Nay Salvatori (@Naysalvatori) August 3, 2026

“Dichas declaraciones no representan simples opiniones desafortunadas, sino una transgresión directa a las garantías legales que el Estado mexicano está obligado a proteger” ratifica la CNDH.

Apuntaron que los comentarios de ambas diputadas son “una manifestación explícita de edadismo y un acto de violencia institucional que vulnera la dignidad de las personas mayores”.

📌 Quiero aclarar lo que realmente ocurrió y ofrecer una disculpa sincera a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas. pic.twitter.com/tS7eKNo559 — Grace Palomares (@GracePalomares) August 3, 2026

Sostuvieron que las personas adultas mayores tienen derecho a gozar de una vida con calidad, sin violencia y con respeto irrestricto tal como cualquier otra ciudadana o ciudadano, y precisaron que esto no disminuye con la edad de los individuos.

“Tratar el envejecimiento natural con repugnancia o burla ataca la base misma del reconocimiento humano y mandata la erradicación de cualquier práctica edadista que menoscabe a este grupo poblacional” sostiene la CNDH.

Pronunciamiento de la CNDH ı Foto: Redes Sociales

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