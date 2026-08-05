Al final Morena sí admite reelección y a diputados competir sin pedir licencia

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que las y los diputados federales que aspiren a participar en el proceso electoral de 2027 podrán buscar la reelección, ya que la legislación vigente todavía lo permite, pues la eliminación de esta figura entrará en vigor hasta 2030.

Durante una conferencia de prensa, la lideresa morenista explicó que el partido se encuentra en la etapa de definición de las coordinaciones de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, por lo que las reglas aplicables corresponden a procesos internos y no a las campañas electorales formales.

El Dato: La reforma electoral de 2014 permitía a diputados federales reelegirse cuatro periodos y a los senadores, dos.

Montiel Reyes explicó que la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso que la prohibición de la reelección entrara en vigor en 2027; sin embargo, el Congreso de la Unión determinó que el cambio se aplicara hasta 2030.

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“La ley se los permite. Nosotros permitimos lo que permite la ley. Todavía existe la posibilidad de reelegirse y será hasta 2030 cuando ya no haya reelección”, dijo.

La dirigente detalló que los lineamientos para quienes aspiren a convertirse en coordinadores distritales se darán a conocer una vez que se publique la convocatoria correspondiente, cuyo lanzamiento fue aplazado.

Asimismo, Montiel Reyes señaló que, debido a la etapa en la que se encuentra el proceso interno, no será necesario que las y los legisladores soliciten licencia para participar en las actividades partidistas: “Por el tiempo en el que estamos en este momento, no será necesario que pidan licencia para participar en las coordinaciones. Ya en el proceso electoral será otro tema”.

No obstante, reconoció que, cuando inicien las campañas constitucionales, lo más conveniente será que, quienes busquen un cargo de elección popular, se separen temporalmente de sus funciones, a fin de concentrarse en el trabajo territorial y respetar las disposiciones legales.

Ariadna Montiel confirmó que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido abrir un procedimiento contra las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares, tras la polémica generada por comentarios realizados sobre adultos mayores en un podcast.

Lo anterior después de que la diputada local de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori, anunció la cancelación de su programa en redes sociales Descasadas y su retiro temporal de las plataformas, luego de la controversia generada por las declaraciones que realizó con otras participantes.

En una publicación en Instagram, Salvatori aseguró que la decisión fue tomada después de la reacción que provocó el contenido y lamentó que, a su juicio, resulte complicado expresar opiniones con libertad, sin que sean malinterpretadas.

La polémica surgió a raíz de la difusión del episodio número 38 del programa, titulado “Celos, toxicidad, cuernos, ¿mayores o menores?”, en el que Nayeli Salvatori, la también diputada local Grace Palomares y otras invitadas, realizaron comentarios y bromas sobre el aspecto y el olor de las personas adultas mayores.

Durante la conversación, una de las participantes hizo referencia al supuesto olor de los adultos mayores, a lo que Salvatori respondió entre risas: “Que los viejitos huelen a baúl”. Más adelante, Palomares comentó: “Ya es piel de viejito, así, suavecita”, y posteriormente añadió: “Es que ya se están pudriendo, güey”.

Las declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde diversos usuarios calificaron el contenido como discriminatorio y ofensivo hacia las personas adultas mayores. Ante la controversia, ambas legisladoras ofrecieron una disculpa pública y el episodio fue retirado de la cuenta de YouTube en la que se difundía el programa.