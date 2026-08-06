“Los viejitos de Baúl” y el caso Estela Romero

La secretaria general de Morena, Ariadna Montiel, inició el procedimiento para suspender la militancia a dos diputadas poblanas que gustan de hacerse las chistositas, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, por su gracejada sobre los adultos mayores, que los viejitos “huelen a baúl”; ambas legisladoras fueron también reprendidas por Claudia Sheinbaum por sus comentarios discriminatorios…, pero no se ha tomado con igual seriedad el encarcelamiento que la empresaria Estela Romero Bringas de 92 años padeció con toda la fuerza del Estado por instrucción de su sobrina, Olga Lucía Caballero Garci-Crespo, líder del partido guinda en Puebla.

Pese a los señalamientos presidenciales y de partido contra las burlas de Salvatori y Palomares, Olga Lucía Caballero Monina dijo en conferencia de prensa que ella no puede hacer nada para controlar sus comentarios de odio contra los adultos mayores; con ello la líder estatal guinda mandó por un tubo a Rosa Isela Sánchez y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla que condenaron los dichos de las legisladoras. De esa manera Caballero Garci-Crespo se cubrió del atropello que incitó el pasado 9 de abril al usar todas sus influencias políticas para que policías ministeriales derribaran con ariete el domicilio en Tehuacán de su nonagenaria tía; para su detención se desplegaron elementos del Ejército y Guardia Nacional en las calles aledañas cual si se tratara de una peligrosa delincuente. Aquí uno de los tantos testimonios que confinaron a Estela Romero en la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, literalmente para que “ahí se pudriera”. https://www.instagram.com/reel/DXZQpT5EzGg/?igsh=MWlza2MxYTFkb2xpZA==

Así que no fue gracejada; fue un acto con el que la lideresa estatal busca apropiarse de la herencia de doña Estela, una de las empresarias más prominentes del país y lideresa en la producción de huevo, pollo y cerdo con la empresa Avícola de Tehuacán SRS.

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Los familiares y cercanos a Estela Romero comentan que la depresión ha sido tan profunda que prácticamente ya no come, que se encuentra postrada cuando era una señora muy activa antes del arresto. Incluso, que tuvo fuerza para conversar con las reclusas en la Casa de Justicia para conocer parte de sus historias, penurias y aspiraciones… y al ser liberada al otro día, ordenó comprar 100 máquinas de coser para que esas mujeres se ayudaran a confeccionar textiles y artesanías.

Pero tras su liberación, la salud de Doña Estela entró en caída libre. Claro, su sobrina exigió a los medios de comunicación “no meterse en una disputa familiar”, mientras que ahora se lava las manos de comentarios de odio de sus correligionarias.

Pues aún así de metiches, los medios locales y nacionales han dado cuenta de que la fundadora de la empresa en 1948, la finada Socorro Romero Sánchez, dejó en 2015 sus bienes a doña Estela… y que poco después Monina retomó el apellido original (se cambió de Caballero a Romero) para apropiarse de la firma avícola que abastece principalmente el Valle de México y Sureste del país.

Y tan fuerte resultó el escándalo del arresto de doña Estela que dio paso a la protesta de las propias bases de Morena en Tehuacán: el pasado 25 de mayo se apersonaron en la sede nacional de Morena y entregaron una carta dirigida tanto a Aridna Montiel como a Citlalli Hernández —en la comisión nacional de electores— protestando contra las pretensiones de Caballero (o Romero) Garci-Crespo por no rendir frutos legislativos durante sus dos periodos como diputada en Puebla (2018-2021, 2021-2024) y utilizar la posición para beneficio personal y de su grupo político. “Tiene muchos negativos” insistieron, refiriendo el nepotismo en el cabildo y acusaciones por presuntas ligas en actividades ilícitas.

Obviamente, la capacidad de la lideresa de Morena para actuar por codicia contra su propia familia y para ello contar con el apoyo del estado, amaga a ciudadanos sin partido y militantes de Morena de lo que puede hacer sí es electa alcaldesa de Tehuacán… y eventualmente sucesora del gobernador Alejandro Armenta.

Ayudaditas judiciales a Pryse, pero… Hay empresas que parecen tener más suerte que un borracho en Navidad, que pese a sus traspiés alguien les evita el descalabro. Por ejemplo, Seguridad Privada Pryse de México que dirige Julián Islas, que pese a cargar con inhabilitaciones administrativas por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encontró esquina en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX.

Curiosamente las suspensiones concedidas por el juez Gabriel Regis López no sólo congelaron temporalmente las sanciones, sino que obligaron a las autoridades a emitir circulares para avisar a todas las dependencias federales que las inhabilitaciones quedaban en pausa. Al juez no le interesó que los directivos de Pryse le hayan ofrecido dinero a la secretaria Raquel Buenrostro, como ella misma lo expresó en un foro de proveedores gubernamentales.

Y no es para menos la ayudadita judicial si tal compañía, según Compras MX, acumula 325 contratos por más de 14 mil 467 millones de pesos.

Pero el gusto duró poco. El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado le enmendó la plana al juzgado y, por unanimidad, estableció que tales suspensiones contrariaban las leyes y jurisprudencia que rigen las contrataciones públicas.

Habrá que ver si este episodio queda sólo como un tropezoncito o lleva a que las autoridades revisen con mayor lupa la larga relación contractual de Pryse con el gobierno.

Y es que una cosa es litigar y otra muy distinta convertir los tribunales en el reducto para sostener negocios con recursos públicos.

Emirates abre contrataciones en México. Al igual que cuando inició su expansión en América, la aerolínea que comanda el Jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum lanza su Open Day el próximo 19 de agosto en sus instalaciones en Peñón de los Baños, CDMX, para contratar a 128 tripulantes de cabina y 90 pilotos… siendo uno de sus grandes atractivos altos salarios que no pagan impuestos. ¡Órale!