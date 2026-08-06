De manera paulatina pero consistente, Trump le manda mensajes al Gobierno mexicano en materia de seguridad.

Pareciera que algunos estados del país van librando los señalamientos trumpistas, pero va quedando claro que su estrategia, en lo que corresponde a la relación entre el narcotráfico y los políticos mexicanos, es una constante.

Podrá dejar pasar el tema durante algunos días, incluso semanas, pero es sabido que tarde que temprano su equipo regresará a ellos. No tiene sentido pensar que el caso Sinaloa ya pasó de largo, más bien se va fortaleciendo, porque esto se suma a la defensa que está haciendo el Gobierno mexicano del gobernador con licencia, lo cual termina por ser para Washington hasta una provocación.

Michoacán es una de las entidades que en este contexto va y viene en el ojo de EU. El historial del estado va de la mano del desarrollo de la delincuencia organizada y de estrategias, francamente fallidas desde el gobierno de Calderón. En su sexenio se echó a andar una estrategia en contra de la delincuencia organizada que se le llamó, en el extremo, “guerra”, lo cual, como concepto fue desmentido meses después.

Muchas cosas han pasado en Michoacán, que no pueden pasar por alto al paso del tiempo. El problema alcanza a quienes han gobernado siendo del mismo partido. A pesar de que durante varios años gobernó el PRD, el cual es hoy en buena medida Morena, el cambio de sexenios fue trompicado, cargado de confrontaciones debajo de la mesa. Entre Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy, se fue dando una abierta distancia, en buena medida por el tema de la delincuencia organizada. Los michoacanos no olvidan el estallamiento de granadas en pleno Grito de Independencia, mientras el entonces gobernador Leonel Godoy se encontraba en el balcón de palacio viendo los fuegos artificiales del 15 de septiembre.

En los tiempos de Peña Nieto, se tomaron decisiones sin considerar el estado por el cual pasaba Michoacán. Permitieron de alguna manera que los delincuentes tuvieran una especie de perdón tratando de pacificar la entidad, se armó a la delincuencia organizada, la cual se coló entre las autodefensas, las cuales en algunos casos eran ciudadanos que lo que querían era defenderse en medio de la ley de la selva. Fue otra estrategia fallida en donde incluso se dieron reuniones entre el hijo del gobernador Vallejo y la delincuencia organizada.

Todo continuó bajo un proceso de descomposición en el estado, particularmente la Zona Caliente se fue consolidando como tierra del narco.

Durante años los productores agrícolas han buscado la manera de defenderse, porque la autoridad los ha dejado a su suerte. Los aguacateros y una industria que es cada vez más boyante, la del mango, han estado en vilo y algunos de sus dirigentes han sido asesinados, como pasó hacia finales del año pasado con uno de los grandes productores de aguacate.

EU envió ayer un nuevo mensaje a Michoacán. No puede pasar por alto por innumerables razones. Una de las más importantes es que está en la mira del Departamento de Justicia desde hace tiempo. Si existe la famosa lista de EU, el gobernador del estado ha aparecido en ella sistemáticamente.

Lo que sigue siendo un asunto que confunde, es qué tanto el Gobierno mexicano ha estado investigando a personajes que han sido mencionados, a lo que se suma, que gobiernen estados del país en donde está muy clara la presencia de los cárteles, tanto en su influencia como en territorio.

Michoacán de nuevo entró en la órbita. No es que hayan desaparecido los problemas por más que le echen ganas en la narrativa, no porque no se hable de ello significa que no está pasando nada.

RESQUICIOS.

Parece que la estructura del CJNG más menos se mantuvo. En la lista que dio a conocer EU de los personajes más buscados del cártel, están casi los mismos que acompañaban a El Mencho. Llama la atención el ofrecimiento de EU por 100 mdd a quien informe sobre ellos, es siempre una cifra excepcional.