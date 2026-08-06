• Reprobable hostigamiento

Y la que tuvo que salir a dar cuenta de las acciones de hostigamiento de las que está siendo víctima en Baja California Sur fue la presidenta municipal de La Paz con licencia, Milena Quiroga. Ha cuidado mucho su mensaje la aspirante a convertirse en coordinadora de la defensa de la transformación en la entidad, nos comentan, pero no se necesita saber mucho sobre cómo se mueve la política local para entender que las amenazas vienen de actores políticos que se dicen parte de la 4T. Por lo pronto, nos piden no perder de vista los dos llamados que hizo Quiroga, el primero, a rechazar cualquier forma de violencia política y el segundo, que la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, garantice el respeto entre compañeros de partido. “¿Les molesta que sea mujer o les asusta que tenga el respaldo del pueblo?, no me van a intimidar… No me van a doblar. No me van a callar. Baja California Sur no tiene dueño; aquí decide el pueblo”, dijo la morenista. Ahí el dato.

• Libia Dennise asume la Goan

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Y fue la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, la que ayer asumió la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, mejor conocida por sus siglas como Goan, y señaló que asume esa responsabilidad con sentido de compromiso. “Te entrego esta responsabilidad con plena confianza. Sé de tu cercanía con la gente, de tu liderazgo y de tu visión de futuro. Estoy segura de que, bajo tu conducción, la GOAN iniciará una nueva etapa de fortalecimiento, coordinación y construcción de soluciones para las familias mexicanas”, le dijo su homóloga de Chihuahua, Maru Campos, al pasarle la estafeta, en un encuentro en el que estuvieron presentes los mandatarios estatales de Aguascalientes, Tere Jiménez, y de Querétaro, Mauricio Kuri. Libia Dennise, nos comentan, aprovechó para reconocer el trabajo de Campos Galván, y su valentía para levantar la voz por los estados cuando fue necesario. Es sabido que la agrupación que aglutina a los gobiernos emanados del PAN ha servido para establecer posiciones comunes ante decisiones y situaciones que se presentan en el país. Pendientes.

• Dulce verano de Layda

Nos hacen ver que mientras millones de mexicanos aprovecharon las vacaciones de temporada para viajar, muy pocos tuvieron la oportunidad de hacerlo con el estilo y el presupuesto de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien se le vio —una vez más— con pasaje de lujo rumbo a Madrid, España. Nos señalan que no es que esté mal que la morenista se dé sus gustitos, el tema es que el choque y el escándalo siempre parten de las formas —un vuelo de categoría Premium, con asientos tipo cama, alimentos y bebidas gourmet, amenidades y abordaje preferencial— que contrastan con la realidad del estado que, nos recuerdan, administra hasta con amenazas de no pagar la luz cuando el recibo supera el presupuesto del cajón. Casos como éstos ya parecen relato viejo: porque no faltó quien recordara que en 2024 fue vista en un vuelo entre Madrid y la Ciudad de México y, que en 2025, hizo escala rumbo a Ámsterdam, ocasiones en las que la austeridad también se tomó un descanso.

• De lo malo a lo feo

Dicen que el que de plano sí tiene hambre de polémica es el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, que esta vez se colgó de los desafortunados comentarios que hicieron las diputadas locales poblanas —del mismo partido— Nayeli Salvatori y Grace Palomares. Ambas se convirtieron en el centro del rechazo público por participar en un programa de Internet en el que abordaron aspectos de la vejez sin el menor respeto o sensibilidad —ni siquiera vale la pena repetir lo que dijeron—. El punto es que al aluvión de reacciones que cayeron contra las legisladoras dentro y fuera del movimiento guinda —incluida la de la Presidenta Claudia Sheinbaum— se sumó Noroña, comentan, nada más para empeorar las cosas: “No sean prejuiciosas”, declaró el político, quien pidió a Salvatori y a Palomares abrir sus horizontes: “…deberían probar de repente un viejito, vale la pena”, les recomendó el senador a sus jóvenes compañeras, cuestionadas en las redes por compartir a sus seguidores su rechazo hacia los hombres mayores de 45. ¡Qué tal!

• El INE estira la mano

En vísperas de que la Cámara de Diputados comience a analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año, nos advierten que, como en cada periodo, varios rubros, dependencias y organismos estarán peleando por tener una partida justa. El que ya brincó fue el Instituto Nacional Electoral, presidido por la consejera Guadalupe Taddei, que en su carta a los Reyes Magos considera solicitar —según su anteproyecto— 36 mil 119 millones 143 mil y pico de pesos. La suma ya fue cuestionada en Palacio Nacional, desde donde se remarcó que la solicitud está 15 mil millones por encima de lo que costaron las elecciones de 2024 —y eso que fueron Presidenciales—, un monto que a los ojos del Gobierno federal se vio exagerado. A propósito de esto, la diputada federal morenista Merilyn Gómez, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja, consideró que el órgano electoral decidió inflar la cuenta a sabiendas de que es casi seguro que los legisladores le pasen tijera, por lo que la propuesta sonó, según ella, como un primer intento de negociación.

• Señalan la agenda de Andy

Parece que los argumentos que han dado tanto la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, como la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández, no han sido suficientes para justificar los pasos que ha dado Andrés Manuel López Beltrán desde que abandonó la cúpula del movimiento. Ellas dijeron que no es que el hijo del expresidente ande violando la ley con acciones de campaña adelantada —¡cómo creeen!— sino que simplemente está obedeciendo al “activismo territorial” que la propia 4T le ha encomendado. Para la oposición, eso es puro cuento mareador, por eso el diputado federal Juan Ignacio Zavala y el consejero del Poder Legislativo, Juan Miguel Castro Rendón, ambos de Movimiento Ciudadano, presentaron una queja ante el INE por actos proselitistas anticipados. Según los denunciantes, tanto Andy como otros morenistas violan sistemáticamente la Constitución sin la menor vergüenza. “Lo hemos dicho una y otra vez. No dejaremos de denunciar”, adelantaron.