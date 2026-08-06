Reprobable hostigamiento

Y la que tuvo que salir a dar cuenta de las acciones de hostigamiento de las que está siendo víctima en Baja California Sur fue la presidenta municipal de La Paz con licencia, Milena Quiroga. Ha cuidado mucho su mensaje la aspirante a convertirse en coordinadora de la defensa de la transformación en la entidad, nos comentan, pero no se necesita saber mucho sobre cómo se mueve la política local para entender que las amenazas vienen de actores políticos que se dicen parte de la 4T. Por lo pronto, nos piden no perder de vista los dos llamados que hizo Quiroga, el primero, a rechazar cualquier forma de violencia política y el segundo, que la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, garantice el respeto entre compañeros de partido. “¿Les molesta que sea mujer o les asusta que tenga el respaldo del pueblo?, no me van a intimidar… No me van a doblar. No me van a callar. Baja California Sur no tiene dueño; aquí decide el pueblo”, dijo la morenista. Ahí el dato.