El INE estira la mano

En vísperas de que la Cámara de Diputados comience a analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año, nos advierten que, como en cada periodo, varios rubros, dependencias y organismos estarán peleando por tener una partida justa. El que ya brincó fue el Instituto Nacional Electoral, presidido por la consejera Guadalupe Taddei, que en su carta a los Reyes Magos considera solicitar —según su anteproyecto— 36 mil 119 millones 143 mil y pico de pesos. La suma ya fue cuestionada en Palacio Nacional, desde donde se remarcó que la solicitud está 15 mil millones por encima de lo que costaron las elecciones de 2024 —y eso que fueron Presidenciales—, un monto que a los ojos del Gobierno federal se vio exagerado. A propósito de esto, la diputada federal morenista Merilyn Gómez, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja, consideró que el órgano electoral decidió inflar la cuenta a sabiendas de que es casi seguro que los legisladores le pasen tijera, por lo que la propuesta sonó, según ella, como un primer intento de negociación.

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