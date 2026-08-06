Anuncia Sheinbaum Jornada Nacional de Reforestación

Ante los abismales desafíos forestales que México ha registrado en los últimos años, ocasionados por fenómenos como incendios y plagas, el Gobierno federal emprenderá la Jornada Nacional de Reforestación, con la que se pretende restaurar más de 32 mil hectáreas a lo largo del país.

En conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la jornada se organiza con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y será programada, por lo menos, una vez al año en los 32 estados del país.

El Dato: Las acciones de forestación comenzarán en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl en Puebla, y priorizará la supervivencia de plantas nativas sobre el volumen.

“El objetivo es que esta jornada sea todos los años, que no solamente sea 2026, sino que, a partir de ahora, pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos. Es un esfuerzo nacional, donde están gobernadoras, gobernadores, Jefa de Gobierno, municipios, el Gobierno de México y muchos voluntarios y voluntarias que van a ser parte de esta Jornada Nacional de Reforestación”, detalló.

La mandataria comentó que, en los ocho años de operación del programa Sembrando Vida, se han plantado mil 200 millones de árboles y se ha reforestado más de un millón de hectáreas.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, comentó que el plan cobra importancia ante el retador panorama que atraviesa México, en donde 203 mil 552 hectáreas (ha) son deforestadas al año, producto de proyectos inmobiliarios, tala ilegal, incendios, plagas y otras acciones.

Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, ayer, al explicar el proyecto ecológico. ı Foto: Especial

Asimismo, se estima que 846 mil 357 ha resultan afectadas anualmente por incendios forestales, mientras que otras 62 mil 38 se reportan dañadas por plagas y enfermedades de la vegetación.

Subrayó que es necesario intervenir al respecto, porque 70 por ciento del territorio nacional tiene cobertura forestal; 12 por ciento de la biodiversidad mundial se encuentra en el país y 60 por ciento de los ecosistemas forestales están en ejidos y comunidades.

“¿Por qué importa forestar? Porque el ciclo del agua depende de los bosques. Segundo, porque nos ayuda a regenerar los suelos. Tercero, porque fortalecemos la economía forestal. 0.2 por ciento… 24 por ciento del PIB es economía forestal: tableros, etcétera, cosas que se producen en las comunidades. Impulsar la infraestructura verde en las ciudades. Todos queremos árboles en las ciudades. Es urgente. Y opciones productivas en bosques, selvas y manglares, como la ganadería regenerativa, pasar de la extensiva a la regenerativa, y nos ayuda a mitigar el cambio climático que tanto nos afecta”, explicó la funcionaria federal.

Columba López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, detalló que la jornada de reforestación se desarrollará el próximo domingo 9 de agosto en las 32 entidades federativas y en 621 de sus municipios. Atenderá mil 632 núcleos agrarios, 32 mil 184 hectáreas y se plantarán seis millones 686 mil 390 plantas.

Para ello participarán 235 mil 97 personas voluntarias que sembrarán un millón 723 mil 895 semillas de manera directa; a la par, se dispersarán 450 mil semillas por medio de drones, con el cual, comentó, se protegerá a las semillas del robo por parte de ardillas u otros animales del campo.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, comentó que gran parte de las plantas que se sembrarán provienen del trabajo de productores del programa Sembrando Vida e invitó a la población a mantenerse pendiente de las convocatorias y abonar al compromiso por defender la naturaleza.

CSP reitera invitación al Papa a que visite México

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió ayer al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ante quien destacó la relevancia de las posturas del papa León XIV respecto a la paz, ante la situación mundial y la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación.

El encuentro duró alrededor de una hora dentro de Palacio Nacional, hasta donde el representante de la Santa Sede acudió acompañado de un discreto dispositivo de seguridad.

En una publicación hecha en sus cuentas oficiales, la mandataria federal compartió que durante el diálogo expresó que los llamados hechos por el pontífice cobran importancia para todo el mundo.

“Los llamados del Papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables representan una visión humanitaria, indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones”, dijo.

La Presidenta destacó el planteamiento central de la primera encíclica del pontífice respecto al impacto de la Inteligencia Artificial en la humanidad, lo cual empata con el diálogo que su Gobierno también ha emprendido al respecto.

“Abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos”, dijo.

Previamente, en su conferencia matutina, afirmó que reiteraría la invitación para que Robert Francis Prevost visite México, durante el viaje que realizará a finales del año a Latinoamérica.

La mandataria recordó que desde el año pasado envió una carta, con este motivo, al jerarca de la Iglesia católica, con quien además, sostuvo una conversación el pasado 12 de diciembre.

Comentó que la intención de recibir al pontífice no sólo es por lo que representa para la población católica mexicana, sino porque también se ha pronunciado respecto a los riesgos que representa la inteligencia artificial y el uso constante de redes sociales para la humanidad.

“Además de lo que significa para el pueblo católico esta visita, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial. La encíclica que publicó hace algunos meses es una referencia ya mundial, de un debate sobre quién controla esas plataformas, quién define los contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde vamos como humanidad”, dijo la mandataria.

Refirió que este tema es de relevancia global y en México ya ha dado los primeros pasos para entrar a una regulación.

“Entonces, más allá de su representación religiosa, y evidentemente en México hay separación de la iglesia del Estado, y así va a ser siempre, pero hay una referencia muy importante que él está representando en el mundo respecto a esta reflexión. Incluso él mismo llama a la regulación pública de la Inteligencia Artificial, y a reconocer entre todos cuáles son los impactos y quiénes se están beneficiando de este uso de la Inteligencia”, dijo Sheinbaum.

Pide atender comunidades golpeadas por la violencia

| Por Elizabeth Hernández |

El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, reconoció en la Basílica de Guadalupe la lucha de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México y destacó que ninguna adversidad ha logrado frenar sus esfuerzos por encontrarlos.

Durante la misa que ofreció en el recinto católico, el cardenal relacionó la historia de una mujer que pide ayuda para su hija con la realidad que enfrentan miles de familias mexicanas: “Tantas madres siguen buscando con firmeza y fe a sus hijos desaparecidos. Nada puede impedirles hacer todo lo posible por ayudarles”.

Parolin no mencionó cifras, autoridades responsables ni políticas gubernamentales ante la crisis de desapariciones. Sin embargo, colocó a las buscadoras en el centro de su intervención y llamó a acompañarlas para que su perseverancia obtenga respuesta.

Pide atender comunidades golpeadas por la violencia ı Foto: Especial y Cuartoscuro

El cardenal advirtió que numerosas comunidades viven bajo agresiones constantes y que muchas familias han sufrido la pérdida de alguno de sus integrantes. “Demasiadas comunidades están marcadas por la violencia y la agresión, y demasiadas familias han conocido el dolor de la pérdida a causa de ello”, señaló.

También se dirigió a quienes enfrentan condiciones de exclusión. El funcionario de la Santa Sede pidió mantener cercanía con “los necesitados, los marginados, los migrantes y los extranjeros”, sectores que, sostuvo, requieren presencia y apoyo de la sociedad.

A escala internacional, Parolin incluyó entre los principales desafíos actuales las guerras, el hambre, el desplazamiento y las enfermedades. También reconoció el trabajo humanitario en campos de refugiados, hospitales de campaña y zonas afectadas por conflictos armados.

Convocó a impulsar la reconciliación entre pueblos y comunidades, así como una participación activa en la vida pública y cívica. Su mensaje evitó referencias directas al Gobierno mexicano, partidos políticos o instituciones de seguridad, pero incorporó asuntos centrales de la agenda naciona,l como las desapariciones, la migración, la exclusión y la violencia.