Libia Dennise asume la Goan

Y fue la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, la que ayer asumió la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, mejor conocida por sus siglas como Goan, y señaló que asume esa responsabilidad con sentido de compromiso. “Te entrego esta responsabilidad con plena confianza. Sé de tu cercanía con la gente, de tu liderazgo y de tu visión de futuro. Estoy segura de que, bajo tu conducción, la GOAN iniciará una nueva etapa de fortalecimiento, coordinación y construcción de soluciones para las familias mexicanas”, le dijo su homóloga de Chihuahua, Maru Campos, al pasarle la estafeta, en un encuentro en el que estuvieron presentes los mandatarios estatales de Aguascalientes, Tere Jiménez, y de Querétaro, Mauricio Kuri. Libia Dennise, nos comentan, aprovechó para reconocer el trabajo de Campos Galván, y su valentía para levantar la voz por los estados cuando fue necesario. Es sabido que la agrupación que aglutina a los gobiernos emanados del PAN ha servido para establecer posiciones comunes ante decisiones y situaciones que se presentan en el país. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Durante operativos oficiales Acusan violaciones a DH en el Mundial