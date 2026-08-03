Critican a diputadas Nay Salvatori y Grace Palomares por decir que ‘los viejitos huelen a baúl’ | VIDEO

Comentarios fueron emitidos en un episodio del podcast 'Descasadas', que produce la misma Nay Salvatori.

En un episodio más de críticas a políticos por declaraciones públicas desafortunadas, las diputadas locales de Puebla, Nay Salvatori y Grace Palomares, fueron duramente señaladas en redes sociales por bromear con que los adultos mayores “huelen a baúl”.

Así lo expresaron en un episodio del podcast Descasadas, producido por la misma Nay Salvatori y transmitido vía YouTube, en donde, en uno de sus capítulos, las diputadas y las otras dos conductoras hacen el comentario sobre los adultos mayores.

“Ya huelen diferente”, dice una de las conductoras. “¡A baúl!”, responde otra, lo que desata las risas en el estudio. “Ya es piel de viejito”, rematan.

Aunque el momento causó risas en el estudio del podcast, fue duramente criticado en redes sociales, especialmente por tratarse, en el caso de Salvatori y Palomares, de personas que ejercen un cargo público.

El episodio del podcast ya no aparece en el canal de YouTube de Descasadas.

Nay Salvatori y Grace Palomares diputada por Morena se burlan y discrimina a hombres maduros, “huelen a baúl”



Ambas se burlaron de los hombres mayores de 45 años de edad señalando que tienen “olor a viejito” y criticando sus “arrugas”



Afirmaron que la piel de los cuarentones… pic.twitter.com/P39Ch4Jytt — ArrobaNoticias (@ArrobaNoticias) August 2, 2026

Grace Palomares se disculpa; estuvo sacado de contexto, argumenta

Después de la controversia por las declaraciones, las diputadas ofrecieron una disculpa pública, y argumentaron que el fragmento viral estuvo “sacado de contexto”.

“Se ha dicho que ataqué y descalifique a las personas de la tercera edad, y quiero ser muy clara: eso fue totalmente falso. Los comentarios a los que se hace referencia fueron realizados en un espacio de entretenimiento, en el cual compartimos opiniones personales y también experiencias de otras mujeres”, expresó en un video la diputada Grace Palomares.

📌 Quiero aclarar lo que realmente ocurrió y ofrecer una disculpa sincera a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas. pic.twitter.com/tS7eKNo559 — Grace Palomares (@GracePalomares) August 3, 2026

“En ningún momento, mi compañera Nay Salvatori y yo intentamos ofender, atacar o menospreciar a cualquier persona de la tercera edad. Lamento profundamente que ese fragmento haya generado indignación”, abundó la integrante del Congreso de Puebla.

De las mujeres todo el tiempo se burlan, revira Salvatori, aunque también se disculpa

En tanto, Nay Salvatori, dueña del podcast, en una transmisión en sus redes sociales, reiteró que el clip estuvo sacado de contexto y que no fue su intención burlarse de los adultos mayores.

Graciela Palomares y Nayeli Salvatori, diputadas locales de Morena en Puebla, se burlaron de los adultos mayores



"Huelen a baúl" y "ya se están pudriendo", dijeron durante un podcast



Después intentaron justificarse: "fue sacado de contexto" pic.twitter.com/lTvxc92ecG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 3, 2026

No obstante, acusó que la “funa” responde a una doble moral, pues mientras ella y sus compañeras del podcast fueron criticadas por el comentario de los adultos mayores, los hombres tienen vía libre para hacer comentarios en contra de las mujeres, sus cuerpos y su estilo de vida.

“Nada más, díganme: cuántas veces no han escuchado a un hombre decir que las mujeres valemos por la edad o por los hijos. Cuántas veces no hemos escuchado que se burlan de las mujeres que queremos rehacer nuestra vida, porque tenemos hijos…”, expresó la diputada en la transmisión.

🎙️DISCULPAS PÚBLICAS🎙️



A la Opinión en General

A las y los Ciudadanos del Estado de Puebla

A los Adultos Mayores

A la Opinión Pública👇 pic.twitter.com/uOJNPT1Et5 — Nay Salvatori (@Naysalvatori) August 3, 2026

No obstante, posteriormente publicó una disculpa pública en sus redes sociales, y aseguró que, “con justa razón” algunas personas pudieron sentirse agravadas por el comentario.

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