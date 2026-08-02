PlayStation Plus: Estos son los juegos gratis disponibles en agosto 2026

PlayStation Plus presentó cambios en sus catálogos disponibles en los servicios de suscripción que comenzaron a aplicarse desde enero, por lo que quienes son usuarios de Essential cuentan con una oferta reducida de juegos gratuitos.

Mientras que los usuarios con suscripciones de PlayStation Plus Extra y Premium tanto en las consolas de PS4 como en las de PS5 continúan disfrutando de algunos títulos gratuitos que ponen disponibles cada mes.

Para el mes de agosto, PlayStation Plus tendrá disponible tres juegos que podrán ser descargados totalmente gratis que estarán disponibles a partir del martes 4 de agosto, y dejarán de poder ser descargados hasta el lunes 31 de agosto.

¿Cuáles son los juegos gratis de de PlayStation Plus de agosto?

Los juegos que tendrá PlayStation Plus durante agosto son los siguientes:

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition para PS5 y PS4: Un juego de acción y aventura en el que los usuarios deberán sobrevivir al mundo postapocalíptico que es resuntado de un virus que convirtió a muchas personas en monstruos. Gran Paseo para PS5: En la aventura multijugador Big Walk los usuarios deberan tener comunicación con su equipo para poder orientarse y completar los desafíos para poder terminar la aventura Signalis para PS4: Este juego ofrece un mundo surrealista retrotecnológico en el que se deberán enfrentar a acertijos y criaturas de pesadillas para sobrevivir al terror cósmico y psicológico

MARVEL Tōkon: Fighting Souls en paquete PlayStation Plus estará disponible a partir del 6 de agosto se podrá adquirir el paquete que incluye cinco avatares inspirados en personajes de marvel y poses para estos; y a diferencia de los juegos, estos estarán disponibles hasta el 6 de agosto del 2027

Suscripciones PlayStation Plus

Actualmente PlayStation cuenta con tres suscripciones Plus

Essential: Incluye juegos mensuales, multijugador online, descuentos exclusivos, contenido exclusivo, almacenamiento en la nube y share play

Extra: Incluye juegos mensuales, multijugador online, descuentos exclusivos, contenido exclusivo, almacenamiento en la nube, share play, catálogo de juegos, y Ubisoft + Classics

Deluxe: Incluye juegos mensuales, multijugador online, descuentos exclusivos, contenido exclusivo, almacenamiento en la nube, share play, catálogo de juegos, Ubisoft + Classics, catálogo de clásicos, prueba de juegos, catálogo de Sony Pictures

Estas suscribiones pueden pagarse por un mes por un costo de 8.99 a 15.99 dólares: tres meses desde 22.99 hasta 43.99 dólares; o 12 meses desde 64.99 hasta 124.99, y continúan vigentes hasta que las y los usuarios las cancelen.

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