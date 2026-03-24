Sony anunció que la marca PlayStation Network (PSN), con casi dos décadas de presencia en el ecosistema digital de PlayStation, desaparecerá de manera gradual hasta septiembre de 2026. Este movimiento marca el final de una era que comenzó con la llegada de la PS3 en 2006 y que ha acompañado a millones de jugadores en todo el mundo.

La preocupación de los seguidores se ha hecho presente en redes sociales, sin embargo, la compañía ha subrayado que se trata de un cambio puramente visual y estratégico, que no tendrá modificaciones técnicas en las funciones que los usuarios disfrutan día a día.

Sony retirará la marca PlayStation Network, ¿esto qué significa?

Sony anunció a los desarrolladores, por medio de un comunicado enviado por correo electrónico, que PSN se retirará del ecosistema digital de PlaStation.

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El retiro de la denominación PlayStation Network (PSN) responde a una estrategia de rebranding que busca unificar y modernizar la identidad de los servicios digitales de Sony. En la práctica, esto significa que las referencias a “PlayStation Network” desaparecerán de menús, interfaces, tiendas digitales, materiales promocionales y documentación técnica.

La compañía aseguró que los jugadores seguirán iniciando sesión, agregando amigos, participando en partidas multijugador, acumulando trofeos y accediendo a PlayStation Store o PlayStation Plus como siempre, pero bajo un nuevo paraguas de marca que aún no ha sido revelado.

Este es el status de PlayStation Network ı Foto: Especial

El retiro definitivo de PSN está programado para septiembre de 2026, de acuerdo con el comunicado de Sony. Antes de esa fecha, durante el otoño de ese mismo año, se llevará a cabo una etapa de transición en la que se actualizará la Technical Requirements Checklist (TRC), el documento que los desarrolladores deben cumplir para garantizar la compatibilidad y el correcto funcionamiento de sus juegos y aplicaciones en el ecosistema PlayStation.

La compañía subrayó que no habrá cambios en las ofertas actuales ni en el funcionamiento de la red. En Europa y Latinoamérica, donde expresiones como “agregar en PSN” forman parte del vocabulario gamer, el reto será que la nueva denominación logre la misma naturalidad en la comunidad.

Para los desarrolladores, el impacto será principalmente administrativo, pues deberán adaptar textos, iconos y referencias en sus juegos y materiales de marketing para alinearse con las nuevas directrices de marca.