Morena pide impulsar videojuegos educativos y frenar normalización de la violencia

La diputada federal Dolores Padierna Luna afirmó que México debe apostar por el desarrollo de videojuegos con fines educativos, científicos y culturales, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de evitar que este tipo de contenidos se conviertan en herramientas para normalizar la violencia entre niñas, niños y adolescentes.

Al inaugurar el foro parlamentario “La ciencia detrás de los videojuegos” en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora sostuvo que los videojuegos han dejado de ser únicamente una forma de entretenimiento para convertirse en espacios donde convergen la ciencia, la creatividad, la innovación tecnológica y el desarrollo de capacidades cognitivas.

“Los videojuegos no son sólo una forma de entretenimiento; son también un espacio donde convergen la ciencia, la creatividad, la innovación, la tecnología y el desarrollo de capacidades humanas”, afirmó.

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No obstante, subrayó que el avance de esta industria debe ir acompañado de responsabilidad social.

🎮✨ Estoy convencida de que los videojuegos pueden ser mucho más que entretenimiento: pueden ser herramientas para aprender, crear, innovar y transformar nuestra sociedad.



En el foro “La ciencia detrás de los videojuegos: cerebro, talento y transformación social”, dialogamos… pic.twitter.com/rmiWZpWUqz — Dolores Padierna (@Dolores_PL) July 28, 2026

“Los videojuegos no deben convertirse en un instrumento para promover o normalizar la violencia. Esto no significa condenar a todos los videojuegos ni desconocer sus enormes posibilidades; significa asumir que el contenido importa y que la forma en que jugamos también educa”, señaló.

Padierna explicó que el propósito del foro es analizar, con base en evidencia científica, tanto los beneficios como los riesgos de los videojuegos, además de promover una industria que contribuya al desarrollo humano y fortalezca la convivencia social.

La legisladora destacó que detrás del desarrollo de un videojuego participan especialistas en disciplinas como matemáticas, física, programación, diseño gráfico, música, psicología, pedagogía, inteligencia artificial y experiencia del usuario, lo que convierte a esta industria en un ejemplo de trabajo interdisciplinario.

Identificó cuatro desafíos principales para el sector: prevenir conductas adictivas, especialmente entre menores de edad; garantizar contenidos adecuados para cada etapa del desarrollo; impedir que la violencia sea presentada como una vía para resolver conflictos; y reducir la brecha digital que aún limita el acceso de millones de jóvenes mexicanos a internet, dispositivos tecnológicos y educación digital de calidad.

“Necesitamos imaginar videojuegos sobre los grandes desafíos nacionales y que enseñen que la inteligencia, la creatividad y la organización colectiva pueden ser más poderosas que la violencia”, expresó.

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LMCT