Menos de la mitad de líneas telefónicas han sido vinculadas en México, informa Gobierno federal

Menos de la mitad de las líneas de telefonía móvil activas en México han sido vinculadas ante las compañías telefónicas, escenario en el cual la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ha habido una pauta de desinformación con la que se acusa al Gobierno de querer controlar a la población, lo cual nuevamente negó.

Durante la conferencia matutina, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, comentó que hasta ahora ya hay 68 millones de líneas registradas con el nombre y CURP de su propietario. La cifra no representa ni el 50 por ciento de las 144 millones 585 mil 131 líneas de telefonía celular activas que la Comisión Reguladora reportó en su registro al cierre del primer trimestre de 2026.

El funcionario recordó que todas aquellas líneas bajo un plan de datos quedaron registradas automáticamente, porque desde que adquirieron el servicio se proporciona esta información, por lo que las que aún no se encuentran vinculadas se debe principalmente a que corresponden a planes prepago.

De éstas, estimó que alrededor de 40 millones ya cumplieron con su vinculación.

Reiteró que el registro de estos datos únicamente se hace ante las empresas de servicios telefónicos, mas no para el gobierno.

Sobre este punto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se ha enfrentado la difusión de información incorrecta sobre el registro de los números telefónicos y una supuesta intención del gobierno por controlar tales datos.

Claudia Sheinbaum Pardo lo negó y recordó que el objetivo de esta medida fue bajo consideraciones de seguridad, para que en caso de que se identifique la comisión de algún delito vinculado a un número, como lo es la extorsión, se pueda recurrir a la compañía para que brinde la información y se identifiquen a los responsables.

“Se vendían los chips de teléfono sin ningún registro. Y como ustedes saben, uno de los delitos que estamos atendiendo, pues el delito de la extorsión telefónica. o delitos que se cometen utilizando los chips de teléfono y para poder identificar al presunto delincuente que participó en la comisión de un delito, pues resulta muy importante la información que se tenga del teléfono.

“Si el chip no está asociado a una persona, pues entonces podrás tener el número de teléfono de la persona o del teléfono, pero no a qué persona se asocia”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

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FGR