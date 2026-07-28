Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 28 de julio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 28 de julio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Jitomate saladet: $21.00 el kilo
- Pepino: $24.00 el kilo
- Mango paraíso: $25.00 el kilo
- Manzana HoneyCrisp: $30.00 el kilo
- Cereza: $49.00 la pieza (454 gramos)
- Lechuga romana: $24.00 la pieza
- Aguacate Hass: $62.00 el kilo
- Chile jalapeño: $25.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Guacamole WeGuac: $69.00 cada uno
- Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $97.00 el kilo
- Costilla para asar: $158.00 el kilo
- Mojarra Tilapia: $82.00 el kilo
- Filete basa blanco: $87.00 el kilo
- Barritas de Surimi: $126.00 el kilo
- Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 cada uno
- Molida de res 95/5: $242.00 el kilo
- Tarta de queso, tarta estilo New York o Cheesecake tarta de queso y fresa: $118.00 cada uno
- Rosca M&M’s, lechera, limón, lechera mango o mazapán: $98.00 cada uno
- Yogurt bebible Oikos Pro: $36.00 cada uno
- Leche Lala: $48.00 cada uno
- Crema ácida entera: $42.00
- Huevo blanco orgánico Aires de Campo: $81.00 el cartón con 12 piezas
- Jamón de pierna extrafino Sabori: $80.00 el 1/4 de kilo
- Queso panela Fud: $52.00 el 1/4 de kilo
- Queso Oaxaca Los Volcanes: $89.00 el paquete
- Salchicha de pavo hot dog San Rafael: $62.00 el paquete
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LMCT
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