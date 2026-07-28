Achacan brote de cyclospora a cultivos de aquí

México quedó en el centro de la investigación por el mayor brote de cyclospora registrado en Estados Unidos, luego de que Scott Gottlieb, exdirector de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), relacionó la crisis con productos agrícolas procedentes de la región central del país.

Sostuvo que una parte importante de las infecciones podría tener origen en campos donde se cultivan lechuga, cilantro y perejil. Sin embargo, reconoció que las autoridades todavía no determinan cómo ocurrió la contaminación ni han confirmado que todos los casos provengan de la misma zona.

Según los balances sanitarios, el brote acumula cuatro mil 173 contagios confirmados mediante pruebas de laboratorio, y más desiete mil 400 reportes bajo análisis. Uno de los grupos identificados comprende nueve estados, con mil 947 pacientes, al menos 98 hospitalizaciones y ninguna muerte.

En entrevista con CNBC, Gottlieb calificó la emergencia como “el mayor brote que hemos visto en la historia de la cyclospora”, al referirse al número de enfermos y a la posibilidad de que existan personas sin diagnóstico.