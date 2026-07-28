Presentan plataforma nacional para impulsar la lactancia materna en México

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la diputada federal Mónica Herrera Villavicencio encabezó en la Cámara de Diputados la presentación de la plataforma nacional “Lactancia Materna para Todos”, una herramienta digital que busca brindar información, acompañamiento y recursos especializados para promover una lactancia incluyente, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad.

Durante el evento realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora aseguró que la nueva plataforma responde a la necesidad de garantizar que todas las madres y familias puedan ejercer el derecho a la lactancia con acceso a información confiable, acompañamiento oportuno y espacios accesibles.

“Una lactancia materna para todos comienza con información confiable, con acompañamiento oportuno y con entornos verdaderamente incluyentes para todas las personas y las familias”, afirmó Herrera Villavicencio.

La diputada, quien se presentó como mujer con discapacidad y madre, compartió su experiencia personal de lactancia y destacó que muchas mujeres con discapacidad enfrentan cuestionamientos sobre su maternidad y carecen de redes de apoyo, por lo que consideró indispensable impulsar políticas públicas que eliminen esas barreras.

Mujer dando lactancia en imagen de archivo ı Foto: larazondemexico

Asimismo, sostuvo que la iniciativa está alineada con el Programa Nacional de los Primeros Mil Días (PRONAM) impulsado por el Gobierno federal, al considerar que la nutrición durante esa etapa resulta fundamental para el desarrollo de niñas y niños.

La plataforma, desarrollada por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC) en colaboración con diversas organizaciones, reúne contenidos educativos sobre lactancia materna, salud sexual durante este periodo, donación a bancos de leche humana, atención a mujeres con discapacidad y recomendaciones para distintas circunstancias, además de una sección de apoyo dirigida tanto a familias como a profesionales de la salud.

Entre las herramientas disponibles destaca una asesora virtual de lactancia con atención permanente, un Directorio Nacional de Lactarios para localizar espacios adecuados en las 32 entidades del país, cursos digitales de capacitación y materiales especializados para personal médico y promotores comunitarios.

Uno de los componentes más relevantes es “Tejiendo Canales de Saberes”, una audioteca dirigida a parteras indígenas que difunde información validada por instituciones de salud en ocho lenguas originarias, con el propósito de reducir las barreras lingüísticas y acercar información confiable a comunidades indígenas.

El director general de CANILEC, René Fonseca, señaló que el objetivo es que ninguna persona enfrente la lactancia sin orientación ni una red de apoyo.

“La información puede hacer la diferencia para una madre que tiene una duda durante la madrugada, para una familia que busca un lactario o para un profesional de la salud que requiere herramientas actualizadas”, afirmó.

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LMCT