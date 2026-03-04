Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El pasado fin de semana, lo que debía ser un momento de celebración terminó en angustia. Durante una sesión de fotos de graduación en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, una estructura de gradas colapsó repentinamente con decenas de estudiantes encima. En segundos, el festejo se convirtió en caos.

El saldo fue de varios jóvenes lesionados, algunos con fracturas, golpes fuertes y crisis nerviosas. Servicios de emergencia acudieron de inmediato para trasladarlos a hospitales cercanos.

Son jóvenes estudiantes que estaban festejando terminar su carrera de Psicología.

Pues ante este hecho, cuando pensamos que ya nuestra clase política, por lo menos, si no tiene un gesto de solidaridad ante un hecho así, debería callarse la boca.

Pues la impresentable Nayeli Salvatori Bojalil, diputada de Morena en el Congreso del estado de Puebla, publicó un video en sus redes sociales en el que se burla del accidente ocurrido en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe.

No fue un accidente menor. Decenas de estudiantes cayeron junto con la estructura metálica. Varios resultaron lesionados, algunos con fracturas y golpes fuertes; varios graduados llegaron al hospital.

Pues esta impresentable legisladora se burla al hablar, diciendo “pobrecitos” de los jóvenes que iban a ser trasladados a un hospital privado con su seguro médico particular.

Esa mujer hace el video burlándose; según ella, además de diputada, hace sátira de los jóvenes lastimados y fracturados. Otra vez polarizando entre clases sociales, como si la situación socioeconómica de los estudiantes tuviera algo que ver con el accidente o con la atención médica que se solicitó.

IMPRESENTABLE

La burla desde el poder ı Foto: Especial

Salvatori también estudió en una universidad privada en Puebla. Qué daño más grande se le está haciendo al pueblo mexicano con esta polarización y burla hacia la clase media de nuestro país.

Pero además, hay que recordarle a esta mujer que su sueldo como diputada, que se paga con los impuestos del pueblo y que está ahí no para hacer videos y polémica, es en muchos casos mucho más de lo que pueden ganar los padres de algunos estudiantes que con mucho esfuerzo han mandado a sus hijos a una universidad como la Iberoamericana, misma que, además, brinda un alto porcentaje de becas.

Salvatori, en su video, burlándose, imitaba a una supuesta madre reaccionando al accidente. Entre risas y gesticulaciones, lanzó frases como: “¿Cómo que se cayó de la grada? ¡Ni que estuviéramos en la UNAM!”, lo que generó indignación por trivializar un incidente que dejó heridos.

Estamos hablando de una diputada que tiene un cargo de representación popular.

Y también, desde una falta de empatía absoluta con los accidentados, la dirigencia estatal de Morena en Puebla salió públicamente en su defensa. Voceros del partido señalaron que la diputada actuó en su “faceta de influencer” y no en su calidad de legisladora.

¿O sea, un legislador, si no está en tribuna, puede hacer lo que quiera?

Y es que los voceros de Morena Puebla afirmaron que el video tenía un tono humorístico y que no hubo intención de ofender a los estudiantes lesionados.

¿A usted le parece gracioso que decenas de estudiantes se lesionen de esa manera?

También minimizaron el impacto del contenido, argumentando que se trató de una polémica amplificada en redes sociales y que no ameritaba una sanción interna. Es una vergüenza total. No se puede ni debe minimizar ese tipo de contenido.

Hace un par de años, ella hizo un video manipulando una pistola mientras hacía comentarios en tono ligero y con actitud relajada, como parte de un contenido que intentaba ser humorístico.

NAYELI SALVATORI, diputada local de Morena en Puebla, subió un video para burlarse de los hechos en la Universidad Iberoamericana. ı Foto: Especial

Tras la polémica, el video fue eliminado de sus redes. Salvatori señaló que se trataba de una broma y negó tener intención de promover la violencia. No se registraron sanciones legales formales en ese momento. Ni antes, en su video promoviendo la apología del crimen, ni ahora, burlándose de los estudiantes lesionados.

Y lo más grave de todo es que los voceros de su partido en el estado de Puebla la respaldan.

Esta diputada local por Morena en el Congreso de Puebla, que estará ahí como representante hasta 2027, mantiene una presencia constante en plataformas digitales con contenidos que poco aportan a la sociedad.

Como funcionario público se debe tener ética, porque se gobierna para todos los mexicanos. Cuando se trata de hechos que involucran a estudiantes lesionados, la sensibilidad no debería ser opcional.

Mientras tanto, parece que vivimos en un país donde se burlan de estudiantes lesionados y se respalda a una diputada que se burla de ellos.

¿Y qué podemos esperar cuando en estos días vimos un funeral con todos los lujos y honores, vigilado por las mismas fuerzas de seguridad, del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación tras su abatimiento?

El enfrentamiento dejó muchas bajas entre elementos de las fuerzas federales. Los militares caídos fueron despedidos con honores castrenses: ceremonias formales, banderas dobladas entregadas a sus familias y salvas de honor en instalaciones militares. El Ejército los reconoció como caídos en cumplimiento del deber.

Sin embargo, a nivel político no hubo un pronunciamiento amplio ni un acto de Estado de mayor dimensión, lo que abrió el debate sobre el reconocimiento institucional a quienes mueren en operaciones de alto riesgo.

Pero a Nayeli Salvatori, sí la respaldaron.

Qué tristeza.