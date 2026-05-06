› Caso Rocha Moya: ¿Y los verdes?

Y nos piden no perder de vista que los políticos relevantes del Partido Verde de Jorge Emilio González que se dicen aliados de Morena, han optado por mantenerse en un —¿estratégico?, ¿prudente?, ¿poco solidario?— silencio ante las acusaciones que ha hecho formalmente la Justicia de Estados Unidos contra el gobernador morenista con licencia, Rubén Rocha Moya, del que ha requerido su detención y extradición. Y es que, nos hacen ver, ningún dirigente o militante de la agrupación del tucán ha querido ponerle el pecho a los señalamientos contra el exmandatario estatal por presuntas ligas con el narco, dando cuenta con ello de que esa batalla los guindas la tendrán que pelear solos. Y tiene sentido, nos dicen quienes conocen a figuras del Verde Ecologista, porque resulta que hay quienes tienen residencia en Houston, San Antonio, San Diego o Vail, entre otras ciudades de la Unión Americana. Y no vaya a ser que una expresión sobre el caso pudiera verse como impropia y, por lo tanto, los dejara sin visa y, con ello, sin la posibilidad de visitar sus múltiples propiedades. Uf.

› Barrenador en la CDMX

No deja de ser una mala noticia que el problema del gusano barrenador presente datos que dan cuenta de que la plaga aún no está completamente bajo control o, para muchos, que pudiera estar teniendo posibles indicios de expansión. Todo esto porque ayer el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria confirmó el primer caso en un perro en la alcaldía de Tlalpan, en la CDMX. “El 26 de abril se recibió el reporte de miasis en un canino atendido en clínica veterinaria. Un dóberman de 12 años con lesión en la oreja. Hasta el momento no se han detectado casos secundarios. Por las condiciones de altura y clima, se considera un caso aislado y se mantiene bajo supervisión y control. Se implementan medidas: vigilancia epidemiológica, investigación, desinfestación y rastreo en la zona”, señala el reporte dado a conocer ayer, en el que también informa de la aplicación del protocolo sanitario correspondiente en Topilejo. El problema del gusano barrenador, nos dicen, fue uno de los pendientes que dejó en la Secretaría de Agricultura quien fuera su titular, Julio Berdegué.

› “Nada que hayamos visto antes…”

Nos piden poner atención en las declaraciones que dio de manera reciente a Fox News la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EU, Sara Carter, ya que aun cuando muchos ven presiones e inconformidad de Washington con las acciones de seguridad del Gobierno de México, Carter remarcó lo “increíbles” que han sido los resultados de la cooperación entre ambos países. Comentan que para sorpresa del propio entrevistador —que forma parte de un canal donde no suelen reconocerse avances en la cooperación mexicana contra los cárteles de la droga—, la funcionaria destacó que “los esfuerzos (México-EU) son como nada que hayamos visto antes” y puso en relieve uno de los ejemplos más recientes de esta colaboración binacional. “Ya vimos lo que pasó en México cuando compartimos inteligencia (…) Vimos al Gobierno mexicano actuar de inmediato contra El Mencho y fue abatido”, remarcó Carter, en referencia a la operación contra quien era el principal objetivo para ambas naciones.

› Quemón político

Cuentan que es difícil concluir quién resultó más quemado, si el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, o la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Y es que ambos fueron mencionados por el diputado local Héctor Yunes Landa—por cierto, recién salido del partido tricolor—. El legislador jarocho acusó que Alito y Nahle mantienen una extraña amistad política que él mismo pudo constatar cuando Moreno Cárdenas lo presionó para votar a favor del presupuesto del Gobierno de la morenista. “Me convocó al Comité Nacional del PRI y me dijo: ‘Oye, te quiero decir que soy amigo de Rocío’”. ¡Pum! Y detalló que el líder priista le hizo ver que había un compromiso para hacer que el dinero que pedía Nahle al Congreso estatal se liberara sin trabas. Como aquello no ocurrió, a Yunes, según contó, le tocó aguantar el revanchismo de Alito en su contra, hasta que mejor optó por abandonar el priismo. Y aunque nos dicen que la mandataria veracruzana negó cualquier vínculo con Moreno, para Yunes la reacción de Nahle sólo indica que o Alito mintió o quiso ganarse algún favorcito de ella. Qué tal.

› ¿Dónde anda Inzunza?

Para muchos, deja muy poco a la imaginación la ausencia del senador morenista Enrique Inzunza de su oficina legislativa. Y es que, nos recuerdan, el tiempo que lleva sin aparecerse por ahí es casi el mismo que ha transcurrido desde que fue señalado por EU —junto a otros nueve personajes políticos— por presuntamente tener vínculos con el crimen. Comentan quienes lo vieron por última vez que después de esa bomba que soltó la Fiscalía de Nueva York la semana pasada, el legislador sinaloense salió de su oficina y desde entonces nadie sabe dar razón de él. Aquel día, nos explican, tenía que participar en la instalación de la Comisión Permanente, pero faltó. Su lugar tuvo que ser ocupado por su compañera de bancada Simey Olvera. Nos hacen ver que este miércoles será clave para saber si sigue fuera del ojo público, ya que precisamente hoy debe acudir, según quedó establecido por él mismo. “Esta semana, el miércoles, estaremos iniciando los trabajos de la Comisión Permanente, ahí nos vemos”, dijo a través de un video que grabó desde su natal Badiraguato. ¿Estará listo para responder si, como ya lo hicieron otros, dejará su fuero para atender los requerimientos que pesan en su contra? Pendientes.

› Acelerando vísperas

Quienes llevan el registro de la carrera iniciada por muchos políticos para competir en los comicios de 2027 ya notaron que una de las funcionarias que no ha dejado el cargo para meterse de lleno a lo electoral —como lo exigió más de una vez la Presidenta Claudia Sheinbaum— es la todavía titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier. Nos dicen que después de que ya hizo oficial que buscará la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León se le vio llegar ayer a Palacio Nacional, para participar, dijo, en una junta de trabajo. Lo que no supo aclarar, nos comentan, es si esa reunión tenía que ver con una suerte de rendición de cuentas sobre el organismo que dirige o con el anuncio formal de su salida del Gobierno federal. Y es que, según explicó, aunque sigue ocupando la oficina que le asignó la mandataria federal desde 2024, su renuncia ya está hecha y “ya está presentada desde hace tiempo”, sólo falta que sea aceptada. “Trabajo todos los días y en el Gobierno… hasta que trabajemos”, expresó sin decir más. Qué tal.