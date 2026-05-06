› Acelerando vísperas

Quienes llevan el registro de la carrera iniciada por muchos políticos para competir en los comicios de 2027 ya notaron que una de las funcionarias que no ha dejado el cargo para meterse de lleno a lo electoral —como lo exigió más de una vez la Presidenta Claudia Sheinbaum— es la todavía titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier. Nos dicen que después de que ya hizo oficial que buscará la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León se le vio llegar ayer a Palacio Nacional, para participar, dijo, en una junta de trabajo. Lo que no supo aclarar, nos comentan, es si esa reunión tenía que ver con una suerte de rendición de cuentas sobre el organismo que dirige o con el anuncio formal de su salida del Gobierno federal. Y es que, según explicó, aunque sigue ocupando la oficina que le asignó la mandataria federal desde 2024, su renuncia ya está hecha y “ya está presentada desde hace tiempo”, sólo falta que sea aceptada. “Trabajo todos los días y en el Gobierno… hasta que trabajemos”, expresó sin decir más. Qué tal.