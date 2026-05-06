› ¿Dónde anda Inzunza?

Para muchos, deja muy poco a la imaginación la ausencia del senador morenista Enrique Inzunza de su oficina legislativa. Y es que, nos recuerdan, el tiempo que lleva sin aparecerse por ahí es casi el mismo que ha transcurrido desde que fue señalado por EU —junto a otros nueve personajes políticos— por presuntamente tener vínculos con el crimen. Comentan quienes lo vieron por última vez que después de esa bomba que soltó la Fiscalía de Nueva York la semana pasada, el legislador sinaloense salió de su oficina y desde entonces nadie sabe dar razón de él. Aquel día, nos explican, tenía que participar en la instalación de la Comisión Permanente, pero faltó. Su lugar tuvo que ser ocupado por su compañera de bancada Simey Olvera. Nos hacen ver que este miércoles será clave para saber si sigue fuera del ojo público, ya que precisamente hoy debe acudir, según quedó establecido por él mismo. “Esta semana, el miércoles, estaremos iniciando los trabajos de la Comisión Permanente, ahí nos vemos”, dijo a través de un video que grabó desde su natal Badiraguato. ¿Estará listo para responder si, como ya lo hicieron otros, dejará su fuero para atender los requerimientos que pesan en su contra? Pendientes.