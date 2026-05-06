Nos piden poner atención en las declaraciones que dio de manera reciente a Fox News la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EU, Sara Carter, ya que aun cuando muchos ven presiones e inconformidad de Washington con las acciones de seguridad del Gobierno de México, Carter remarcó lo “increíbles” que han sido los resultados de la cooperación entre ambos países. Comentan que para sorpresa del propio entrevistador —que forma parte de un canal donde no suelen reconocerse avances en la cooperación mexicana contra los cárteles de la droga—, la funcionaria destacó que “los esfuerzos (México-EU) son como nada que hayamos visto antes” y puso en relieve uno de los ejemplos más recientes de esta colaboración binacional. “Ya vimos lo que pasó en México cuando compartimos inteligencia (…) Vimos al Gobierno mexicano actuar de inmediato contra El Mencho y fue abatido”, remarcó Carter, en referencia a la operación contra quien era el principal objetivo para ambas naciones.