› Caso Rocha Moya: ¿Y los verdes?

Y nos piden no perder de vista que los políticos relevantes del Partido Verde de Jorge Emilio González que se dicen aliados de Morena, han optado por mantenerse en un —¿estratégico?, ¿prudente?, ¿poco solidario?— silencio ante las acusaciones que ha hecho formalmente la Justicia de Estados Unidos contra el gobernador morenista con licencia, Rubén Rocha Moya, del que ha requerido su detención y extradición. Y es que, nos hacen ver, ningún dirigente o militante de la agrupación del tucán ha querido ponerle el pecho a los señalamientos contra el exmandatario estatal por presuntas ligas con el narco, dando cuenta con ello de que esa batalla los guindas la tendrán que pelear solos. Y tiene sentido, nos dicen quienes conocen a figuras del Verde Ecologista, porque resulta que hay quienes tienen residencia en Houston, San Antonio, San Diego o Vail, entre otras ciudades de la Unión Americana. Y no vaya a ser que una expresión sobre el caso pudiera verse como impropia y, por lo tanto, los dejara sin visa y, con ello, sin la posibilidad de visitar sus múltiples propiedades. Uf.