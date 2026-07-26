‘Usted ya va de salida..’: Presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, agrede a adulto mayor | VIDEO

Mari Luz Velázquez, presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, responde a adulto mayor que "ya va de salida".

Mari Luz Velázquez, presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, se vio envuelta en controversia cuando, durante un evento público, ofendió a un adulto mayor al decirle que “ya va de salida” y que hay que centrar la atención en la juventud, lo que provocó una pelea entre la edil y los presentes.

En redes sociales se difundió un video en donde se aprecia cómo la presidenta municipal, en medio de varios pobladores, se enfrenta verbalmente con un masculino.

Mari Luz Velázquez, presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, con un adulto mayor. ı Foto: FB Mari Luz Velázquez

Aunque se desconoce el contexto de la pelea, se aprecia que Velázquez le responde: “Sí, señor, pero usted ya va de salida, hay que pensar en los jóvenes”.

La respuesta de la presidenta municipal provocó la reacción de los presentes, quienes le pidieron reconsiderar sus palabras: “¡Noooo, no lo ofenda! ¿Y usted cómo sabe que ya va de salida?”, le dice una persona.

Mari Luz Velázquez, presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, en una reunión. ı Foto: FB Mari Luz Velázquez

Incluso, una más, en un tono más agresivo, le dice a la presidenta municipal: “Entonces usted también ya va de salida, ¿no?”, a lo que ella responde: “Sí, todos vamos de salida, nadie tenemos la vida comprada”.

En medio de la discusión, Mari Luz Velázquez le pide a los pobladores “ser respetuosos” e “intentar llegar al diálogo”.

🔴La presidenta municipal de Huimanguillo, Mariluz Velázquez, generó reacciones tras difundirse un video en el que responde a un adulto mayor con la frase:



“Usted ya va de salida, señor; hay que cuidar a los jóvenes.”



📸🗞️@giltabasco pic.twitter.com/4ZI9WTS5Sv — Azucena Uresti (@azucenau) July 26, 2026

Aunque no se aprecian los detalles de la discusión ni el contexto, la presidenta municipal menciona la inauguración de una carretera, si bien se desconoce qué motivó el conflicto.

En redes sociales, usuarios condenaron el episodio, y algunos respondieron que, en realidad, es ella “la que va de salida”. Otros se expresaron sobre el partido por el cual llegó la presidenta municipal al poder, y aseguraron que “Morena ya va de salida”.

No es la primera controversia de Mari Lluz Velázquez; llamó “malagradecidos” a becarios

Las desafortunadas declaraciones de Mari Luz Velázquez no son la primera controversia en que se ve envuelta la presidenta municipal de Huimanguillo.

La alcaldesa de Huimanguillo en #Tabasco, Mari Luz Velázquez, desató polémica en redes sociales al reclamar a estudiantes beneficiarios de becas y apoyos por no reaccionar en su página de #Facebook.



La grabación viral exhibe su exigencia de “al menos un like” como muestra de… pic.twitter.com/6KGP0rYi9R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

En julio, se reportó que, durante una visita a estudiantes universitarios, llamó “malagradecidos” a quienes recibían algún apoyo del gobierno, pues, según acusó en un audio filtrado por estudiantes, estos no la seguían en redes sociales.

“Si ustedes tuvieran gratitud con nuestro gobierno, por lo menos un like le dieran a mi página de Mari Luz Velázquez Jiménez, y estoy segura que nadie le da”, dijo en un audio grabado por estudiantes y recuperado por el medio Azteca Noticias.

Mari Luz Velázquez reconoció que el audio es auténtico, pero negó que estuviera intentando condicionar la entrega de las becas.

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