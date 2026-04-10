Repunta Tabasco… pero en fuga de reos; número de casos, el más alto en 7 años

Con el gobierno estatal de Javier May, Tabasco ha experimentado un explosivo incremento en el número de casos de fuga de reclusos, que tan sólo en el primer bimestre de este año suma 20, la cifra más alta en siete años y equivalente a todos los que se habían presentado durante cinco años juntos, en el periodo 2020-2024.

Esa cantidad, que se mantuvo en secrecía y por lo tanto no se conocen detalles sobre fechas o número de reos evadidos, representa la mitad de la totalidad de los 39 casos ocurridos en todo el país en los primeros dos meses del 2026.

El Dato: NINGÚN PENAL de Tabasco tiene certificación otorgada por la American Correctional Association a cárceles con estrictos estándares internacionales de seguridad.

La entidad había mostrado anteriormente un comportamiento estable en lo que se refiere a fugas de personas internadas en el sistema penitenciario estatal. En el periodo de cinco años del 2020 al 2024 se habían reportado 20 carpetas de investigación iniciadas en el estado por ese delito: cuatro en el 2020, ocho en el 2021, uno más durante el 2022, otros cuatro en el 2023 y tres en el 2024.

Sin embargo, en el 2025, primer año completo del ejercicio de gobierno del morenista May Rodríguez, se dio el cambio en la tendencia, con nueve casos de evasión el año pasado, que se adicionan a los 20 reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo que va de este 2026.

EL EJÉRCITO en custodia, luego de un motín en el centro de reclusión de Villahermosa, en febrero del 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Para el doctor Víctor Sánchez, especialista en temas de seguridad, este fenómeno se explica precisamente con la llegada del mandatario al gobierno estatal a finales del 2024, lo que provocó una ruptura entre los grupos delictivos La Barredora y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —que habían operado en sexenios pasados en una dinámica de alianza—, y esto dio lugar a una disputa, subrayó.

“La entrada de Javier May propicia que esta dinámica de alianza que había entre La Barredora y el CJNG se rompa y comience una disputa abierta”, anotó.

El Tip: EL CÓDIGO Penal de Tabasco establece que quien favorezca la evasión de una persona detenida, procesada o condenada enfrentará de uno a nueve años de prisión.

El especialista expuso que “cuando hay violencia, lo que procuran hacer las organizaciones criminales es buscar a aquellos operadores, sicarios con experiencia; buscan allegarse de personal con experiencia, y muchas veces este personal está recluido en las cárceles”.

Víctor Sánchez agregó un elemento adicional en su explicación de por qué se da el incremento en la evasión de reos, al poner sobre la mesa la fragilidad en el sistema penitenciario de Tabasco.

“Todo el sistema penitenciario de Tabasco es estatal; son Ceresos (Centros de Reinserción Social) con muy poca seguridad, que son fáciles de vulnerar, que venían arrastrando problemas de autogobierno o de corrupción, y que, además, tienen un grave problema de sobrepoblación”, expuso a La Razón.

SATURACIÓN NOTABLE. El exponencial incremento en la cantidad de evasiones de internos se dio justamente en un contexto en el cual el sistema penitenciario tabasqueño está entre los que tienen mayor presión en el país, por su elevada sobrepoblación.

Hasta febrero pasado, había cinco mil 629 internos en sus nueve centros de reclusión, que tienen capacidad para recibir a cuatro mil 630 personas. Es decir que, al cierre del primer bimestre del 2026, había un exceso de población del 21.58 por ciento, con 999 reclusos más de los que permiten las posibilidades de infraestructura carcelaria.

El caso de mayor gravedad era el del Centro Penitenciario No. 4 Cunduacán, que tenía recluidas a 122 personas procesadas o sentenciadas por delitos de los fueros común o federal, a pesar de que solamente cuenta con 46 espacios.

También resaltan los centros penitenciarios No. 3 Comalcalco y No. 6 Macuspana, el primero con 930 internos en total, pese a su capacidad para tener a sólo 494, y el segundo con 256 personas, 116 más de las 140 que marca su límite.

MALAS NOTAS. En el 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asignó al sistema penitenciario de Tabasco una calificación reprobatoria de 4.94 puntos en una escala de 0 a 10, lo que posiciona a la entidad como la peor calificada en el país.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado cada año por la CNDH, tiene como objetivo evaluar el respeto de los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario. Se basa en la observación de cinco áreas específicas: a) aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad; b) aspectos que garantizan una estancia digna; c) condiciones de gobernabilidad; d) reinserción social de las personas privadas de la libertad, y e) grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.

En la mayoría de los centros de reclusión del estado, la CNDH señaló algunas constantes: insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta de capacitación al personal penitenciario y actividades ilícitas en el interior de las prisiones.

“Al sumar a estas deficiencias la problemática de sobrepoblación, se crea un entorno crítico que requiere intervención urgente y comprensiva para proteger los derechos humanos, mejorar las condiciones de vida y asegurar la rehabilitación efectiva de los reclusos”, advirtió la organización México Evalúa, en un informe sobre la justicia en el estado.

Desde el punto de vista de Víctor Sánchez, el “gran reto que tiene Javier May es generar una limpieza en el sistema de seguridad” en su conjunto, “que no ha logrado. Cuando heredas un problema, tú te vuelves responsable de ese problema y, si no lo atiendes, también te vuelves un generador más del mismo. Lo que se puede reprochar al gobierno de Javier May es que no ha logrado limpiar el sistema penitenciario. No ha logrado quitar la influencia que tiene el crimen organizado en los cuerpos de seguridad de la entidad”, sostuvo.

“Tiene el enemigo en casa y esto se puede deber a dos motivos: el primero es incapacidad; el segundo es complicidad. Los dos son, al final de cuentas, graves”, apuntó el especialista.

ESTADO REPROBADO

Estatus en el que la CNDH ubica al sistema penitenciario estatal.

Calificación y tendencia nacional

Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad

Aspectos que garantizan una estancia digna

Condiciones de gobernabilidad

Reinserción social de las personas privadas de la libertad

Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas